Büyükşehir hastaların yaşam kalitesini arttırıyor Hasta yatağı yardımları dertlere derman oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi hasta ve zor durumdaki vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Finike ve Serik’te 4 kişiye hasta yatağı yardımı yaparak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi dertlere derman oldu.

Büyükşehir Belediyesi Finike Hasyurt’ta felç rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen ve yatağa bağımlı halde yaşayan 59 yaşındaki Ayşe Kaplı’ya hasta yatağı yardımında bulundu. Taleplerine olumlu yanıt verilmesinin mutluluğunu yaşayan Ayşe Kaplı’nın eşi Cemil Kaplı, "Eşim Büyükşehir Belediyesi sayesinde yer döşeğinde yatmaktan kurtuldu. Şimdi daha rahat edecek" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Hasyurt Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli 40 yaşındaki Kübra Sarı’ya da tam donanımlı hasta yatağı temin etti. Hasyurt Mahalle Muhtarı Uğur Kaplan’ın talebiyle harekete geçen Büyükşehir ekipleri, geçen yıl geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sol tarafı felç olan Kübra’ya hasta yatağını teslim etti. Sarı ailesi, kanepede yatan kızlarının tam donanımlı hasta yatağına kavuşmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Antalya Büyük Şehir Belediyesi Serik’te de ihtiyaç sahibi 2 kişiye tam donanımlı hasta yatağı teslim ederek yaşamlarını kolaylaştırdı. Serik Yeni Mahalle’de yüzde 95 engelli olan, yatalak halde yaşamını sürdüren Ayşe Gök’e ve Yumaklar Mahallesi’nde de ağır engelli Alzheimer hastası Adem Kirli’ye yardım elini uzatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, tam donanımlı hasta yatağı yardımı yaptı.

ANTALYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:33

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