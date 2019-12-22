Başkan Tütüncü’den öğrencilere iki dev müjde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Tütüncü’den öğrencilere iki dev müjde

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir araya geldiği gençlere, üniversite ve kütüphane müjdesi verdi.

Başkan Tütüncü’den öğrencilere iki dev müjde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir araya geldiği gençlere, üniversite ve kütüphane müjdesi verdi.
Başkan Hakan Tütüncü, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Konyaaltı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Okulun konferans salonundaki buluşmada Başkan Tütüncü, öğrencilerle sohbet etti ve onların kentle ve toplumsal sorunlarla ilgili sorularını cevaplandırdı. Gençlik Buluşmaları, kapsamında her hafta birkaç liseyi ziyaret ettiğini anımsatan Tütüncü, “Gelen davet üzerine diğer ilçelerdeki liselerde okuyan genç kardeşlerimle de bir araya geliyorum” dedi.
Tütüncü, gençlerin fikirlerini, düşüncelerini çok önemsediğini belirterek, “Gençlerin fikirlerini almak ve onlarla sohbet için okulları ziyaret ediyorum" diye belirtti.

Eğitime desteği üniversite ile taçlandırmak istiyor
Konyaaltı Anadolu Lisesi öğrencilerine, Kepez’e üniversite kurulacağının müjdesini veren Tütüncü, “Kepez’de 130’dan fazla okulun yapılmasına öncülük ettik. Eğitime çok önem veren bir belediyeyiz. Dile kolay 11 yılda 130 okul yaptırabilmek. Bu kolay bir iş değil. Birçok okul yaptırdık ama Kepez’de güzel bir üniversitenin kurulmasına da önderlik etmek istiyoruz. Eğitime verdiğimiz desteği Kepez Üniversitesi ile taçlandıracağız. Kepez üniversitesini yapmak, inşallah bize nasip olacak. Anaokulundan liseye kadar ilçemize okul binaları kazandırdık. Şimdi de okul yaptırma özgeçmişimize üniversiteyi de eklemek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kepez kütüphanesinin temeli yeni yılda atılıyor
Kepez Belediyesi olarak, ilçenin ilk kütüphanesini yapacaklarını da öğrenicilere aktaran Tütüncü,“Kepez Kütüphanesi’nin temelini 2020 yılının ilk aylarında atmayı, o yılın sonlarında da hizmete açmayı planlıyoruz. Kütüphanemizi, Akdeniz Üniversitesi ile birçok liseye yakın bir bölge olan Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi’ne inşa edeceğiz. Öğrencilerin ders çalışabileceği bir ortamın olacağı kütüphanemiz, çok zengin kitap koleksiyonuyla birçok alanda araştırma yapmak isteyenlere de hizmet verecek. Kütüphanemiz, bilgisayar sistemiyle dünyadaki bütün büyük kütüphanelere bağlanabileceğiniz harika bir ortam olacak" açıklamasını yaptı.

ANTALYA

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada satılık
YEREL HABERLER Türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada ...
TUI'nin en iyi 100 listesinde, Türkiye 33 otelle birinci
YEREL HABERLER TUI'nin en iyi 100 listesinde, Türkiye 33 otelle ...
Antalya'da deve güreşi şenliği
YEREL HABERLER Antalya'da deve güreşi şenliği
Büyükşehir hastaların yaşam kalitesini arttırıyor Hasta yatağı yardımları dertlere derman oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir hastaların yaşam kalitesini ...
Antalya Şehir Tiyatrosu İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açacak
YEREL HABERLER Antalya Şehir Tiyatrosu İstibdat Kumpanyası ile ...
Mavi ışık hastası Poyraz'ın keyfi yerinde
YEREL HABERLER Mavi ışık hastası Poyraz'ın keyfi yerinde
Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı
YEREL HABERLER Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı
Uysal, “Muratpaşa’mıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Uysal, “Muratpaşa’mıza hayırlı olsun”
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İnsan maalesef yeryüzünün ve eşyanın esiri olmuştur” 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Alanya’da düzenlendi
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İnsan maalesef ...
Muratpaşa’da Şahin, Konyaaltı’nda Duruk, Kepez’de Kurnaz seçildi CHP'de 3 merkez ilçenin başkanları belli oldı
YEREL HABERLER Muratpaşa’da Şahin, Konyaaltı’nda Duruk, Kepez’de ...
TÜROFED 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi TÜROFED’in Yeni Başkanı Sururi Çorabatır oldu
YEREL HABERLER TÜROFED 6. Olağan Genel Kurulu ...
Yabancı gelinler, Türk kahvesi yapmak için yarıştı Ocak başına geçip hünerlerini konuşturdular
YEREL HABERLER Yabancı gelinler, Türk kahvesi yapmak için ...
Başkan Böcek Konaklama Vergisi’nden pay aktarılması talebini yineledi
YEREL HABERLER Başkan Böcek Konaklama Vergisi’nden pay aktarılması ...
AGC’de yerel medyanın sorunları ele alındı Antalya Gazeteciler Cemiyetinde, ‘Medya Karavanı’ yapıldı TFMD Başkanı Rıza Özel: "Sosyal medyada yapılan manipülasyonlar 2017 yılından sonra yaklaşık 4 kat arttı"
YEREL HABERLER AGC’de yerel medyanın sorunları ele alındı Antalya ...
Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi ...
En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi
YEREL HABERLER En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi
Özel sporcular Aytemiz Alanyaspor antrenmanını izledi
YEREL HABERLER Özel sporcular Aytemiz Alanyaspor antrenmanını izledi
Yaralı Kumruya polis şevkati 20 gün bakımını üstlenip tedavi ettiği Kumru'nun uçmasını sağladı
YEREL HABERLER Yaralı Kumruya polis şevkati 20 gün bakımını üstlenip ...
Özel sporcular, Alanyaspor antrenmanını takip etti
YEREL HABERLER Özel sporcular, Alanyaspor antrenmanını takip etti
Çalışmayan aracın altındaki civatayı gördü, eğilip bakınca şok oldu Ticari aracın marş dinamosunu çaldılar
YEREL HABERLER Çalışmayan aracın altındaki civatayı gördü, eğilip ...
Antalya'da 'Aralık'sız güneşli günler Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Antalya'da 'Aralık'sız güneşli günler Hava ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kaş Yörük Türkmen Derneği genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Kaş Yörük Türkmen Derneği genel kurulu yapıldı
6 aydır 'Gel Oğlum' ile mesai yapıyor, onsuz adım atamıyorlar Belediye işçilerinin motive kaynağı 'Gel Oğlum' isimli sokak köpeği görenleri hayrete düşürüyor İşçilerin yanından biran olsun ayrılmıyor, kaybettiğinde toplanma merkezlerine gidip bekliyor Verdikleri Gel Oğlum' ismini tescil edip korumaya aldılar
YEREL HABERLER 6 aydır 'Gel Oğlum' ile mesai yapıyor, onsuz adım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X