DÜNYANIN en önemli tur operatörlerinden TUI'nin her yıl, müşterilerinin oylarıyla belirlediği 'En İyi 100 Oteli-TUI Holly Award' ödüllerinde bu yıl Türkiye 33 otelle ilk sırada yer aldı.

TUI'nin 1994 yılından bu yana her yıl düzenlenen 'TUI Holly' ödülleri 2020 sezonu belli oldu. TUI'nin kendi müşterileri arasında yaptığı anket sonucunda, TUI müşterileri için tatilini mükemmel kılan her şeyin simgelendiği, hizmetten gastronomiye birçok değerlendirmenin yapıldığı oteller arasında yapılan ankette, müşterilerin eksiksiz şekilde mutlu edilmesi göz önünde bulunduruluyor.

33 OTELİN 28'İ ANTALYA'DA

TUI müşterileri tatillerinin ardından, 'TUI Holly Award 2020' ödüllerini belirledi. En iyi 100 otelin seçildiği TUI Holly Award ödüllerinde, Türkiye 33 otelle en çok ödül alan ülke oldu. TUI'nin en iyi 100 oteli listesinde 33 otelle ilk sırada olan Türkiye'yi, 27 otelle İspanya takip ediyor. Üçüncü sırada ise 12 otelle Yunanistan var. Türkiye'den listeye giren 33 otelin 28'i Antalya'dan, 5'i ise Muğla'dan.

Diğer ülkeler ve otel sayıları şöyle; Mısır 7, Portekiz 4, Tayland, Maldivler ve İtalya 3'er, Meksika 2, Tunus, BAE-Dubai, Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Kıbrıs 1'er otel. TUI Holly 2020 ödülleri ise 4-8 Mart 2020 tarihleri düzenlenecek, dünyanın en büyük turizm fuarlarından ITB Berlin Fuarı'nda yapılacak galada takdim edilecek.

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN 33 OTEL

Türkiye'den TUI Holly'nin en iyi 100 listesine giren oteller ise sırasıyla şöyle:

"Kemer Barut Collection, Concorde de Luxe Resort, Kaya Belek, Kaya Palazzo Golf Resort, Cornelia De Luxe Resort, Gloria Serenity Resort, Papillon Belvil Holiday Village&Hotel, Hotel IC Santai, Paloma Grida Resort, Papillon Zeugma, Hotel Aydınbey Kings Palace, Hotel Grand Side, Hotel Commodore Elite Suites&SPA, Barut Hemera, TUI Blue Barut Andız, Adalya Ocean, Arum Barut Collection, Hotel Melas Resort, Acanthus & Cennet Barut Collection, Blue Waters Club, Ali Bey Resort, Ali Bey Club, TUI Blue Palm Garden, Kirman Hotels Sidera Luxury, Kirman Hotels Arycanda de Luxe, Kirman Hotels Leodikya Resort, Delphin Deluxe, Anik Hotel, TUI Magic Life Sarigerme, TUI Sensimar Seno Resort & Spa, TUI Blue Sarigerme Park, Club and Hotel Letoonia, TUI Sensatori Resort Barut Fethiye."



