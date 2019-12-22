Sağlık-Sen otizmin farkında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık-Sen otizmin farkında

İHA

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Otizmliler yalnız değildir, SağlıkSen olarak her zaman yanlarındayız" dedi.

Sağlık-Sen otizmin farkında

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Otizmliler yalnız değildir, SağlıkSen olarak her zaman yanlarındayız” dedi.
SağlıkSen Antalya Şubesi Gençlik ve Kadın Kolları komisyonlarınca organize edilen “SağlıkSen Otizm’in Farkında” etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlikte, otizmli çocukların istekleri doğrultusunda hazırlanan hediyeler kendilerine takdim edildi. Ayrıca animasyon ekipleri, mini golf turnuvası ve canlı müzikle eşliğinde çocukların aileleriyle mutlu anlar yaşamaları sağlandı.

"Kardeş Aile Projesi”
Etkinlikte konuşan SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk, sendikalarının otizmin farkında olduğunu belirtti. Otizmli çocukların topluma kazandırılması için eğitim sisteminde köklü değişikliklere gidilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kuluöztürk, beklenen adımların bir an önce atılması üzerinde durdu. Bu noktada, sendika olarak çalışmalara başladıklarını dile getiren Kuluöztürk, otizmli aileleri sevindiren bir projenin de müjdesini verdi. SağlıkSen Antalya Şubesi tarafından hazırlanan “Kardeş Aile Projesi”nin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceğini ifade eden Kuluöztürk, sendikalarının her zaman otizmli çocukların ve ailelerinin yanında olduğunu söyledi. Kuluöztürk, “SağlıkSen olarak otizmin farkındayız ve bu güzel çocuklarımızı sadece yılın belirli gün ve haftalarında anmayacağız. Otizmlilerin her zaman yanında olduğumuzu onlara hissettirmek adına ‘Kardeş Aile Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında, her sendika üyemizle bir otizmli ailemizi kardeş aile yapacağız. Üyelerimiz ve kardeş aileleri her ay, en az bir kez olmak üzere bir araya gelecekler ve bu buluşmada otizmli kardeşlerimizin gönüllerince vakit geçirmesi sağlanacak. Otizmli kardeşlerimize sendikamızın kapısı her zaman açıktır. Otizmliler yalnız değildir, SağlıkSen olarak her zaman yanlarındayız” diye konuştu.
Otizm konusunda farkındalık oluşturulmasının önemine de değinen Kuluöztürk, “Otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Onun için otizm konusunda farkındalık oluşturmak çok önemli bir husus. Otizmli çocuklarımızın, diğer öğrenci velileri tarafından okullardan gönderilmek istenilmesi gibi üzücü olaylara şahit oluyoruz. Eğer otizm konusunda bir farkındalık oluşturulursa insanlar otizmli bireylerin ve ailelerinin sıkıntılarını anlayabilirse bu tarz üzücü olaylarla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum” dedi.
Etkinlik için SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ve ekibine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli ise “Bizler toplum tarafından anlaşılmak istiyoruz. Otizmli bireyler olarak devletimizden yaşıtlarımızla eşit haklarda olmayı talep ediyoruz. Bu yüzden kanser ve diyabetten daha hızlı artan otizme her fırsatta dikkat çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

ANTALYA

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Apartman sakinleri gaz kokusu aldı, kaçak tespit edildi
YEREL HABERLER Apartman sakinleri gaz kokusu aldı, kaçak tespit ...
Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti
Antalya’da ucuz yorgan ve battaniye izdihamı Çift kişilik indirimli yorgan ve battaniyeyi almak isteyenler izdihama neden oldu 200 ürün 5 dakika içinde kapış kapış satıldı
YEREL HABERLER Antalya’da ucuz yorgan ve battaniye izdihamı Çift ...
Türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada satılık
YEREL HABERLER Türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada ...
TUI'nin en iyi 100 listesinde, Türkiye 33 otelle birinci
YEREL HABERLER TUI'nin en iyi 100 listesinde, Türkiye 33 otelle ...
Antalya'da deve güreşi şenliği
YEREL HABERLER Antalya'da deve güreşi şenliği
Başkan Tütüncü’den öğrencilere iki dev müjde
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü’den öğrencilere iki dev müjde
Büyükşehir hastaların yaşam kalitesini arttırıyor Hasta yatağı yardımları dertlere derman oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir hastaların yaşam kalitesini ...
Antalya Şehir Tiyatrosu İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açacak
YEREL HABERLER Antalya Şehir Tiyatrosu İstibdat Kumpanyası ile ...
Mavi ışık hastası Poyraz'ın keyfi yerinde
YEREL HABERLER Mavi ışık hastası Poyraz'ın keyfi yerinde
Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı
YEREL HABERLER Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı
Uysal, “Muratpaşa’mıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Uysal, “Muratpaşa’mıza hayırlı olsun”
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İnsan maalesef yeryüzünün ve eşyanın esiri olmuştur” 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Alanya’da düzenlendi
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İnsan maalesef ...
Muratpaşa’da Şahin, Konyaaltı’nda Duruk, Kepez’de Kurnaz seçildi CHP'de 3 merkez ilçenin başkanları belli oldı
YEREL HABERLER Muratpaşa’da Şahin, Konyaaltı’nda Duruk, Kepez’de ...
TÜROFED 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi TÜROFED’in Yeni Başkanı Sururi Çorabatır oldu
YEREL HABERLER TÜROFED 6. Olağan Genel Kurulu ...
Yabancı gelinler, Türk kahvesi yapmak için yarıştı Ocak başına geçip hünerlerini konuşturdular
YEREL HABERLER Yabancı gelinler, Türk kahvesi yapmak için ...
Başkan Böcek Konaklama Vergisi’nden pay aktarılması talebini yineledi
YEREL HABERLER Başkan Böcek Konaklama Vergisi’nden pay aktarılması ...
AGC’de yerel medyanın sorunları ele alındı Antalya Gazeteciler Cemiyetinde, ‘Medya Karavanı’ yapıldı TFMD Başkanı Rıza Özel: "Sosyal medyada yapılan manipülasyonlar 2017 yılından sonra yaklaşık 4 kat arttı"
YEREL HABERLER AGC’de yerel medyanın sorunları ele alındı Antalya ...
Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi ...
En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi
YEREL HABERLER En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi
Özel sporcular Aytemiz Alanyaspor antrenmanını izledi
YEREL HABERLER Özel sporcular Aytemiz Alanyaspor antrenmanını izledi
Yaralı Kumruya polis şevkati 20 gün bakımını üstlenip tedavi ettiği Kumru'nun uçmasını sağladı
YEREL HABERLER Yaralı Kumruya polis şevkati 20 gün bakımını üstlenip ...
Özel sporcular, Alanyaspor antrenmanını takip etti
YEREL HABERLER Özel sporcular, Alanyaspor antrenmanını takip etti
Çalışmayan aracın altındaki civatayı gördü, eğilip bakınca şok oldu Ticari aracın marş dinamosunu çaldılar
YEREL HABERLER Çalışmayan aracın altındaki civatayı gördü, eğilip ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X