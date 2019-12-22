Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde komşusunun tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Muzkent Mahallesi'nde komşusuna at eğimli tarlayı süren Süleyman Küçüktuncer (52), devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 çocuk babası Küçüktuncer olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçüktuncer’in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ANTALYA
22 Aralık 2019 Pazar
- İMSAK 06:33
- GÜNEŞ 08:00
- ÖĞLE 13:00
- İKİNDİ 15:31
- AKŞAM 17:51
- YATSI 19:12