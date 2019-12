Türkiye’nin ilk kadın köy pazarı Kepez’de açıldı

Kepez’de, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için ‘Antalya Köy Pazarı’ açıldı. Sadece kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerden oluşan Türkiye’nin ilk köy pazarı, 19 merkezden, 485 kadın çiftçi ve girişimci ile kapılarını tüketicilere araladı.

Türkiye’nin ilk kadın köy pazarı olma özelliği taşıyan ‘Antalya Köy Pazarı’, Kepez Varyantındaki ParkFuntastic’te kapılarını tüketicilere araladı. Kepez Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle kadın emeğinin tüketiciye ulaşmasını sağlayacak köy pazarının açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, çok sayıda kadın girimci ve çiftçi katıldı. Antalya Kadın Girişimi ve Kadın Kooperatifi Başkanı Kezban Kaya ve Kadın çiftçiler adına Güler Kaptanoğlu açılış konuşmalarında Antalya Köy Pazarı hakkındaki duygu ve düşüncelerini aktardılar. Antalya Köy Pazarı’nın açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Toroslar’ın eteklerinde Antalya'nın herhangi bir yerinde bir kadın çifti çıkıyor, ‘Ben emeğimle ürettiklerimle aile ekonomisine katkı sağlayacağım. Çocuklarıma güzel bir istikbal temin edeceğim’ diyorsa, biz de Kepez Belediyesi olarak o kadın çiftçilerimizi Antalya'ya getireceğiz. Onları Antalyalılar ile buluşturacağız, onların ekonomilerine burada bu güzel etkinlikle katkıda bulunacağız. Bu bizim şehre karşı kadınlarımıza karşı en önemli sorumluluğumuz, en büyük borcumuzdur” dedi.



"Kadın eli köy pazarında"

Antalya Köy Pazarı’ndaki en önemli noktanın, burada kadın eli değen ürünlerin satılıyor olması olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Hanımefendiler kendi ürünlerini pazara getirerek, burada güzel bir pazarın oluşmasına vesile oluyorlar, hem de şehre sağlıklı ürünlerin temini noktasında da farklı bir kapı aralıyorlar. Bu da bizim için çok önemli.” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kadın Koordinasyon Merkezi’ne de değinen Tütüncü, “Kepez Belediyesi olarak 2019 yılında hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü yerine getirerek, oldukça geniş tabanlı bir temsili sağlayan ‘Kadın Koordinasyon Merkezi’ni hayata geçirdik. Kadın Koordinasyon Merkezimiz kadına, aileye, eğitime yönelik sosyal çalışmaları, şehirlerle buluşturacak. Biz bir şey çok inanıyoruz. Eğer bir yere kadının eli değerse orası adeta bir cennet bahçesine döner. Bizde o kadınların uğurlu ellerinin şehre, anne şefkati ile bir kadın gücü ile dokunmasını istedik. Merkezin çalışmaları içerisinde en çok dikkati çeken konuların başında ise; hanımefendilerin ekonomik olarak güçlenmesi gelmektedir” diye konuştu.



"Köylere kadın kooperatifi"

Tütüncü, Kadın Koordinasyon Merkezi Danışma Kurulu ile bütün köylere kadın kooperatifleri kurma konusunda çalışmalar yapma kararı aldıklarını belirterek, bu önemli karardan dolayı danışma kuruluna teşekkür etti. Kadınların daha çok desteklenmesi konusunda da Kepez Belediyesi’ne talimatlar verdiğine de değinen Tütüncü, “Antalya'nın en önemli tedarikçilerinden birisi de hiç kuşku yok ki Kepez Belediyesi. Satın aldığımız bütün ürünleri şöyle bir gözden geçireceğiz. Kadın kooperatiflerini de ona göre yönlendireceğiz ve belediyenin ihtiyaçlarını artık 2020 yılından itibaren öncelikli olarak kadın kooperatiflerinden alacağız. Bu anlamda kampanyalar oluşturacağız. Diğer kurumların da, diğer özel girişimcilerinde satın almalarını bu kooperatifler üzerinden yapması, kadın kooperatiflerini bir anda güçlendirecektir" dedi.

Bundan sonraki haftalarda da kadın üreticileri Antalya Köy Pazarı’nda bekleyeceklerini belirten Tütüncü, “ Kadın üreticilerimizi, burada, bu stantların başında aynı şekilde bekliyor olacağız. Bu güzel parkın içerisinde kurduğumuz ‘Antalya Köy Pazarı’, size tahsis edildi ve bu artık yer sizindir. Sadece burada pazar kurmak değil, Antalyalıların da buraya katılımlarını sağlamalıyız. Bunun için tanıtım ve reklam kampanyasını bütün şehirde sürdürüyoruz.” diye konuştu. Antalya Köy Pazarı’na ulaşım konusuna da değinen Başkan Tütüncü, “Burası, Antalya ulaşımına oldukça yakın bir yer. Raylı sistem hattının son durağı buraya oldukça yakın. Raylı sistemin olduğu yerden buraya, ring seferleri ile ulaşım daha kolaylaştırılacak. Önümüzdeki haftalardan itibaren Antalya'nın farklı noktalarından oluşturacak ring seferleri ile köy pazarına halk ulaşımını daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.



"Fiyatlar makul seviyede olmalı"

Sosyal medyadan Antalya Köy Pazarı hakkında aldıkları en önemli soruya da değinen Tütüncü, “Antalya Köy Pazarı’nın tanıtımını yaparken bize gelen en önemli soru şuydu; Bu tip yerlerde fiyatların hayli yüksek olması. Benim üreticilerden ricam fiyatların makul seviyede olması, satıcılarımızın bu pazara vereceği en önemli destektir. Bu pazarı birlikte büyütelim, birlikte geliştirelim ve buradan farklı bir kapıyı aralayalım. Kadın güçlenirse, toplum güçlenir, kadının elinin değdiği her yer cennetten bir köşe haline gelir. Kadınları ve aileleri güçlendirmeye, onları yüceltmeye, onlar için yolda yürümeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki; iyi niyetin temelinde atılan bütün adımlar karşılığını bulacaktır" ifadelerinde bulundu.



Vali Karaloğlu: “Antalyalılar bu pazara sahip çıksın”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, Antalya Köy Pazarı’nın açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya’nın Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri olduğuna değinen Vali Karaloğlu, “Antalya uygun iklim koşulları ve coğrafi yapısıyla Türkiye'nin çok önemli bir tarımsal üssü. Sadece kendisi değil, ürettikleri ile ihracatla dünya insanını doyurabilen bir şehir. Erkekler biraz alınıyormuş ama; kadınlarımızın doğrudan ürettiklerini satabilecekleri böyle bir pazara çok acil ihtiyacımız vardı. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bu Antalya'nın ve bölgenin ihtiyacını gidermiş oldu. Üretmek belki önemli bir kısmı, ancak ürettiğinizi satamıyorsanız bir anlamı yok. Pazarlama işin en zor kısmı. İşte kadınlarımıza yardımcı olmak üzere, bu güzel pazar oluşturuldu. Bundan sonra her pazar 19 ilçeden kadınlarımız pazar yerine gelip, ürettiklerini doğrudan halka ulaştırabilecekler. Buranın yaşayabilmesi için de sadece kadınlarımızın ürettiklerini buraya taşıması yetmez. Antalyalı hemşehrilerimizin de buraya ilgi duyması lazım. Tramvaydan buraya ring hattı konuluyor olması da ulaşımı çok kolaylaştıracak. Antalyalılar buraya sahip çıksın. Bir ilin Valisi olarak bu benim bir çağrımdır. Biz üreten kadınlarımıza destek olursak, inşallah bu pazarı çok büyütürüz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk 100 günlük programını açıklamıştı. Sonraki ikinci 100 günlük programı içerisinde üreten kadın üzerine ve üretici kadınlara destek ile ilgili de devletimizin çok önemli çalışmaları var. İşte bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 200 günlük hedeflerinin bir sonucu olarak görmeniz gerekiyor. Bir tarafta Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, bir tarafta Kepez Belediyemiz, böyle bir pazarın kurulmasına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve muhterem eşi Emine Erdoğan’ın desteği ile inşallah kadın üreticilerimiz bundan sonra hem kooperatifleşme, hem ürettiklerini markalaştırma ve sunma konusunda büyük destekleri devam edecek. Ben bu pazarın kurulmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Antalya Köy Pazarı’nın açılış kurdelesini de kadın üretici ve çiftçiler kesti. Açılışın ardından heyet Antalya Köy Pazarını gezdi.



19 ilçenin üreticileri bu pazarda

Pazar günleri kurulacak olan köy pazarı, üreticiden tüketiciye doğal ürünlerin ulaştırılmasını sağlayacak. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimini sağlayan kadınlara destek amacıyla kurulan pazar, kadın çiftçileri ve girişimcileri de bir araya getirecek. Serik’ten Gazipaşa’ya, Korkuteli’den Kumluca’ya kadar Antalya’nın 17 ilçesinden, Burdur ve Bucak olmak üzere toplamda 19 merkezinden kadın eli değen her ürün bu pazarda, yine kadınlar tarafından satışa sunulacak. Sadece kadın üretici ve satıcılardan oluşması bakımından Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan pazarda tavan fiyat uygulaması yapılarak, fiyatlar tüketiciler için makul seviye tutulacak. Kadınlara destek amacıyla tüm ürünler yüzde 20 indirimli satılacak.

