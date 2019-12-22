Antalya için fırtına ve sağanak uyarısı

ANTALYA'da, yarın fırtına ve sağanak beklendiği bildirilerek, halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın Antalya genelinde güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) beklendiği kaydedildi. Yarın ayrıca fırtınayla birlikte sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Sağanağın salı günü akşam saatlerine kadar Antalya merkez ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



ANTALYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:33

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