Antalya'da sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

Antalya'da yarın ve Salı günü sağanak, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına bekleniyor. Antalya Valiliği vatandaşları ve denizcileri tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya’da etkisini arttıracak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, Salı günü akşam saatlerine kadar Antalya merkez ve batısında kuvvetli (2150 kg/m2), Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak şiddetli (51100 kg/m2) olması bekleniyor.

Ayrıca Pazartesi ve Salı günleri Antalya genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (6080 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) bekleniyor. Konuya ilişkin Valilikten, kuvvetli ve şiddetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.



Denizcilere uyarı

Diğer yandan yapılan son değerlendirmelere göre Kaş Anamur arasında denizlerde hala güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, gece saatlerinde kadar güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (5075 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ANTALYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:33

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