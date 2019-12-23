Antalya'da servis minibüsü kazası: 13 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Antalya'da yoldan çıkıp kayalıklara çarpan minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.

Kaza, AntalyaKemer kara yolunda bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel çalışanlarını taşıdığı öğrenilen minibüs, Topçam mevkiinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan 13 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken ağır yaralı bulunmadığı bildirildi.

ANTALYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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