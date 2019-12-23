(ÖZEL) Suat Çelen: Hedefimiz; 2020'de madalya ve finaller kovalamak

"O benim sünnetim değildi"

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TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2019 yılının Türk jimnastiği için bir milat ve tarihi bir yıl olduğunu söyledi. 2020'de yapılacak olimpiyatlar için kota alan sporcularla mutlaka başarı elde etmek istediklerini aktaran Suat Çelen, "Hedefimiz 2020'de bu kota alan sporcularımızla orada madalya ve finaller kovalamak" dedi.

ANTALYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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