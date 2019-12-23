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2020, 'Patara Yılı' olacak

DHA

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın 2018'i 'Troia Yılı', 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan ederek, Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla başlattığı uygulamada, 2020 yılı teması, Antalya'da Patara Antik Kenti seçildi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın 2018'i 'Troia Yılı', 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan ederek, Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla başlattığı uygulamada, 2020 yılı teması, Antalya'da Patara Antik Kenti seçildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkarmak ve dünya gündeminde bu değerlere dikkat çekmek amacıyla Çanakkale'de tarihi milattan önce dönemlere uzanan Troya kentini ön plana çıkarmak için 2018 yılını 'Troia Yılı' ilan etmişti. Bakanlık, Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında yer alan ve dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğunun ortaya çıkarıldığı Göbeklitepe'ye dikkati çekmek için 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2020 yılı teması için Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ni seçtiği öğrenildi.
ANTALYA'DA 2018 PERGE, 2019 ASPENDOS YILI OLDU
Antalya Yüksek İstişare Kurulu tarafından her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye teması dışında bir kültürel değer, Antalya teması olarak belirleniyordu. Türkiye'nin 2020 yılı turizm teması olarak Patara'nın seçilmesi nedeniyle 2020 yılı için ayrıca bir tema belirlenmedi. Antalya'da 2018 Perge Yılı, 2019 ise Aspendos Yılı ilan edilmişti. Bu yıl Patara'nın Türkiye teması olarak belirlenmesiyle, Patara başta müze olmak üzere kazı ve restorasyon çalışmalarının yoğunlaştırılması gibi birçok yatırım da planlanıyor.
MİLATTAN ÖNCE 8'İNCİ YÜZYILA TARİHLENİYOR
Arkeolojik kazılarda, M.Ö. 8'inci yüzyılda var olduğu kesinleşen Patara Antik Kenti, Antalya'nın Kaş ilçesine 42 kilometre uzaklıkta, Likya Birliği'ne üye en eski yerleşimlerden ve başkentlik yapmış bir şehir. 10 kilometrekarelik alanı kapsadığı düşünülen antik kentte uzun yıllardır Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında kazılar ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Bugüne kadar onlarca eşsiz tarihi eserin ortaya çıkarıldığı Patara, UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'nde bulunan Xanthos vadisinde denize açılabilecek tek yer özelliğini taşıyor.
NOEL BABA'NIN DOĞUM YERİ
'Noel Baba' olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği yer olan Patara, Likya medeniyetine uzun süre başkentlik yapan ve Likya Birliği şehirlerinin temsilcilerinin buluştuğu dünyanın en eski meclis binasına da sahip. Amfitiyatro, tarihi deniz feneri, ana cadde, hamamlar, Roma zafer takı, Tepecik mezarlığı, bazilika ve çeşitli tapınaklarla tarihi açıdan büyük zenginliğe sahip antik kentte bulunan dünyanın en eski demokratik meclis binası olarak bilinen Patara Meclis Binası, TBMM tarafından restore edilerek ziyarete açıldı.
VİKİNG KILICI BULUNDU
Antik kentte Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığındaki kazılarda, Liman Hamamı bölgesinde 2018 yılında, 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen bir Viking kılıcı bulundu. Roma İmparatoru Neron tarafından MS 64-65 yıllarında yaptırılan Neron Deniz Feneri ise dünyada ayakta kalan en eski deniz feneri özelliği taşıyor. Restorasyon süreci devam eden 26 metrelik deniz fenerine ait taşlar üzerine kabartma şeklinde 2 bin yıllık yunus balığı betimi de gün yüzüne çıkartıldı.
ANTİK GEMİNİN REPLİKASI YAPILDI
Bu yılki en önemli gelişmelerden biri de 14 metre uzunluğunda ve tamamen kamıştan yapılan antik gemi replikası 'Abora-IV', sergilenmek Patara Antik Limanı'na getirildi. Alman arkeolog Dr. Dominique Görlitz'in tasarladığı gemi, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 1 Ağustos'ta denize indirildi. 'Barış ve uluslararası anlayış için yelken açmak' sloganıyla Karadeniz'den Akdeniz'e yol aldı. Yaklaşık üç ay önce Kaş Limanı'na ulaşarak buradan da karayoluyla 43 kilometre uzaklıkta yer alan Patara Antik Kenti'ne taşındı.
ÇÖLLERİ ARATMAYAN KUMSAL
Patara Antik Kenti yakınında yer alan 12 kilometre uzunluğundaki Patara kumsalı ise dünyanın en güzel plajları arasında gösteriliyor. İnce kuma sahip ve çöl sahnelerini aratmayan görselliğiyle birçok film çekiminde de kullanılan Patara kumsalı, dünyada nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının da Akdeniz kıyılarındaki en önemli yuvalama alanlarından biri. Patara'nın antik plajında, bu yıl caretta caretalar tarafından 286 yuva oluştu. Tüm zamanların en çok yuva sayısına ulaşıldığı 2019'da, 21 bin 821 yumurtadan çıkan 17 bin 323 yavru caretta caretta denize ulaştı.

ANTALYA

23 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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