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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez kadınlarla daha güçlü olacak

İHA

Kadın Koordinasyon Merkezi'nin ilk danışma kurulu toplantısına katılan Başkan Tütüncü, daha güzel bir Kepez ve daha güzel bir şehrin, hanımların şefkatli elleri üzerinde yükseleceğini söyledi.

Kadın Koordinasyon Merkezi’nin ilk danışma kurulu toplantısına katılan Başkan Tütüncü, daha güzel bir Kepez ve daha güzel bir şehrin, hanımların şefkatli elleri üzerinde yükseleceğini söyledi.
Kepez’in Kadın Koordinasyon Merkezi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün başkanlığında ilk danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Danışma kurulu toplantısında daha yaşanabilir çevre için Kepez’de başlatılan Yeşil Seferliği, Antalya Köy Pazarı ve ilçede yürütülen sağlık çalışmaları görüşüldü. Kadın Koordinasyon Merkezi’nin ilk Danışma Kurulu Toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, merkezin Kepez’e, şehre anne sevgisini, anne şefkatini, kadın gücünü birlikte birleştirerek ve yansıtacak önemli bir sosyal proje olduğunu söyledi. Kadın Koordinasyon Merkezi’nin kuruluş amacına da değinen Başkan Tütüncü, “Kadınların bu şehirde karşılaştıkları her türlü sorunlar, bizim sorunlarımız. Ve onların sorunlarının her türlü çözümü konusunda da hep beraber önemli bir inisiyatif almalıyız diye düşündük. “ diye konuştu.

Hizmete dönüştürülecek çalışmalar
Kadın Koordinasyon Merkezi’nin ilk danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “ Her zaman ifade ettim. Kepez’i, her zaman ışık gibi aydınlatan çok önemli hanımefendiler oldu. Ve bu şehir güzel hanımefendiler yetiştirdi. Onların bu şekilde yapmış oldukları çalışmaları çok daha farklı kurumsal bir yapı altına alarak, koordinasyon içerisinde yine şehre, kadına, aileye, çocuklara, engellilere yada dezavantajlı diğer guruplara hizmete dönüştürecek bir çalışma geliyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. “ dedi. Başkan Tütüncü, danışma kurulu toplantısında 3 önemli konunun müzakere edildiğini belirterek, bunların Kepez’de başlatılan Yeşil Seferliği, kadın emeğini ekonomik değere dönüştürecek olan Antalya Köy Pazarı ve kadınlara yönelik sağlık çalışmalarının olduğunu söyledi.

Sağlıkta farkındalık kampanyaları
Belediyesinin sağlık konusunda da çok önemli adımları olduğunu bildiren Başkan Tütüncü, şimdide bu adımları farklı bir sorumluluk ve farkındalık kampanyası şeklinde sorumluluk projesine dönüştürüleceğini ve bunu Kepez’in hanımları ile birlikte yapacaklarını söyledi. Kadınlara yönelik ‘Benim de bir hikayem var ‘ başlığı altında yeni bir projeye imza atacaklarına değinen Tütüncü, “Alanında başarılı olmuş hanımların başarı hikayelerini ‘Benim de bir hikayem var ‘ başlığı altında diğer hanımefendilere ilham olsun diye, onlarla paylaşmaya dönük bir çalışma. Çünkü, sosyal hayatın farklı yerlerinde kendi hayatlarında başarı elde etmiş ve o elde ettiği başarıları da örnek olma özelliğiyle taçlandırmış hanımefendiler var. Biz hanımefendilerin başarılarını diğer hanımefendilere anlatmalıyız ki; onlarda o hikayelerden örnekler çıkartsınlar, kendilerinde bir güç bulsunlar. “ dedi.

Daha güzel bir Kepez
“Hayatta her şeyden önce ihtiyaç duyduğumuz şey başarılı olacağımıza olan inancımızdır. “ diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Bu inanç yoksa özgüven yoktur. Özgüvenin olmadığı yerde başarı gelmeyecektir. Bu yönlerden çok başarılı bir danışma kurulu yaptık. Danışma kurulumuzda muhtarlarımız, Kepez’e geçmiş dönemde hizmet etmiş ve şuanda hizmet etmekte olan meclis üyesi hanımlarımız, belediyemizde önemli görevler ihva eden bürokrat arkadaşlarımız da bu danışma kurulunu zenginleştiriyor, güçlendiriyor ve güzelleştiriyor. Hanımlarla birlikte, kadın dayanışması ile birlikte çok daha güçlü bir Kepez oluşturacağız. Daha güzel bir Kepez, daha güzel bir şehir, hanımların şefkat elleri üzerinde yükselecek.

ANTALYA

23 Aralık 2019 Pazartesi

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