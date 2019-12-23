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Antalya’da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor Devrilen ağaç otomobili hurdaya çevirdi Sabah ...

İHA

Antalya'da fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Antalya’da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor Devrilen ağaç otomobili hurdaya çevirdi Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu Fırtınada sahile gelenler zor anlar yaşadı

Antalya’da fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Antalya'da dün yapılan uyarıların ardından fırtına ve sağanak yapış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Aralıklarla etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 73 kilometreye ulaşan fırtına da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar falezleri ve sahili dövdü. Fırtına nedeniyle varyant seyir terası ve sahile çok az kişi geldi. Sabitlenmeyen çöp kovaları yerlerinden çıkarken, fırtınanın şiddeti palmiye ağaçlarına yansıdı. Güneşin kendini göstermesiyle oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürüdü. Fotoğraf çekmek isteyen bir aile de rüzgar karşısında zor anlar yaşadı. Anne ve çocuğu demire tutunurken, baba güçlükle fotoğraf çekimi yaptı.

Ağaç otomobilin üzerine devrildi"
Fırtına ilçelerde de etkisini hissettirdi. Serik ilçe merkezinde fırtına nedeniyle yıkılan çınar ağacı bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, belediye ekipleri aracın üzerinden ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
Bülent Nazder isimli vatandaş fırtınanın çok şiddetli olduğunu belirtirken, Selime Karataş ise "Antalya’yı iklimi nedeniyle çok seviyorum, sıcağını sevmiyorum kış ayları daha güzel. Kışın denize de giriyorum fırtına olmazsa. Antalya’da yaşamak çok güzel. Fırtına doruk noktasında dalgalar çok yüksek harika. Tehlike de olsa bu havada yürümeyi seviyorum" dedi.

Meteorolojiden uyarı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağanağın salı günü akşam saatlerine kadar Antalya merkez ve batısında kuvvetli (2150 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak şiddetli (51100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi

ANTALYA

23 Aralık 2019 Pazartesi

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