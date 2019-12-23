Antalya'da bu sabah saatlerinde başlayan fırtına, Serik ilçesinde ağaçların devrilmesine sebep oldu. Tamir için Serik sanayi sitesine getirilen bir otomobilin üzerine ağacın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da sabah saatlerinde il merkezi ve ilçelerde başlayan şiddetli rüzgar Serik ilçesinde ağaçları devirdi. Sabah saatlerinde devrilen ve yolu kapatan bir ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, aynı saatlerde Serik sanayi sitesinde bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, otomobili hurdaya çevirdi. Tamir için sanayi sitesine gelen Gökhan Gül'e ait otomobil park halindeyken üzerine dev ağaç devrildi. İçinde kimsenin bulanmadığı otomobil hurdaya dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede şiddetli rüzgarın devam ettiği bildirildi.

ANTALYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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