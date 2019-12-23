Fileden 3 puan, havuzdan madalya

Voleybol Kadınlar 1. Lig’de Berlin Döner Antalyaspor ilk yarıyı galibiyetle tamamlarken, karşılaşma öncesi Antalyaspor’un başarılı yüzücülerine de ödül verildi.

Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, ilk yarının son haftasında evinde ağırladığı Nevşehir Belediyesi’ni 31 mağlup ederek devreyi mutlu tamamladı. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın 5’ini kazanan Filenin Akrepleri, ligin ilk yarısını 5 galibiyet, 6 yenilgi ile 7’nci sırada tamamladı. Devrenin son maçında Nevşehir Belediyesi ile karşılaşan Berlin Döner Antalyaspor, 2515, 2520, 1625 ve 2511’lik set skorlarıyla salondan 31 galip ayrıldı. Filenin Akrepleri, ikinci yarının ilk maçını 4 Ocak’ta Antalya Spor Salonu’nda ligin 3’üncü sırasındaki Merinos ile oynayacak.

Karşılaşma öncesi Antalyaspor yüzme takımı sporcuları da aldıkları başarılı sonuçlar nedeniyle ödüllendirildi. Bölge ve Türkiye şampiyonalarında madalya alan sporculara Voleybol ve Yüzme Şube Sorumlusu Alp Özel ve branş sorumluları tarafından madalya verildi. Özel, hem yüzmede, hem de voleybolda altyapıya verdikleri önemin altını çizerek, “Yüzmede Türkiye’nin en iyi altyapılarından birine sahibiz. Voleybolda da altyapı ordumuz gelecek için ışık veriyor. İki branşta da yakın gelecekte Türkiye’de söz sahibi olacağız” dedi.

ANTALYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.