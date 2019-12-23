Corendon'a turizmin Oscar’ı QM Awards’tan 3 ödül

Corendon Airlines, Türkiye’nin en kapsamlı turizm ödülü olan 10. QM Awards’ta Türkiye’nin En İyi Yönetilen Charter Havayolu Şirketi, Türkiye’nin En İyi Yönetilen Gelişen Pazar Tur Operatörü ve Türkiye'nin En İyi Butik Oteli ödüllerine layık görüldü.

Turizm sektöründe yönetim kalitesinin önemine dikkat çekmek amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından 10. kez düzenlenen QM Awards'ın (Kalite Yönetim Ödülleri) bu yılki kazananları, Antalya HotelSU’da gerçekleştirilen bir törenle açıklandı. Turizmin enlerinin turizm endüstrisi profesyonellerinin, çalışanlarının, üyelerinin ve yatırımcılarının katılımıyla gerçekleşen bir oylamayla belirlendiği törende, Corendon Turizm Grubu Türkiye’nin En İyi Yönetilen Charter Havayolu Şirketi, Türkiye’nin En İyi Yönetilen Gelişen Pazar Tur Operatörü ve Türkiye'nin En İyi Butik Oteli olmak üzere üç ödüle layık görüldü. Törende, “Türkiye’nin En İyi Yönetilen Gelişen Pazar Tur Operatörü” ödülünü Corendon Touristic Genel Müdürü Bora Karaer, “Türkiye’nin En İyi Yönetilen Charter Havayolu Şirketi” ödülünü Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, “Türkiye’nin En İyi Yönetilen Butik Oteli” ödülünü ise Corendon Hotels and Resorts Satış ve Pazarlama Müdürü Meral Karaböcek aldı.

Ödüle ilişkin bir konuşan Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, şunları söyledi:

“2019’un son günlerini böyle kıymetli ödüllerle kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1997 yılında yola, kurduğumuz tur operatörü şirketiyle çıktık, kendimizi sürekli geliştirerek sunduğumuz hizmetleri tur operatörlüğü, incoming, havayolu ve otel işletmeciliğiyle çeşitlendirerek yolumuza devam ettik. Bugün Avrupa’dan Türkiye’ye en çok turist getiren turizm gruplarından biriyiz. QM Awards’te aldığımız bu üç ödül hizmet verdiğimiz tüm alanlarda başarımızı bir kez daha tescilleyerek bizi motive etti. Bize oy veren herkese çok teşekkür ediyorum.”

ANTALYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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