Turizm Tanıtım Ajansı'nda seçim heyecanı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca bu yıl kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TTGA) yönetim kurulu üyeleri, 29 Aralık'ta 7 bölgede yapılacak seçimlerle belirlenecek.

Turizmde rekorlar yılı olarak tarihe geçen 2019, aynı zamanda da sektörün en yoğun sandığa gittiği seçim yılı oldu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), Türkiye Otelciler Birliği, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve birçok bölge birliğinin seçimlerinin ardından sektör, bu yıl son olarak 29 Aralık'ta bir kez daha sandık başında olacak. 29 Aralık Pazar günü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bu yıl kurulan TTGA'nın yönetim kurulu seçimi yapılacak. TTGA seçimiyle ilgili takvim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinde yayımlandı. 15 kişiden oluşan yönetim kurulu, TTGA'nın temmuz ayındaki kuruluşunun ardından ağustos ayında atama usulüyle göreve getirilmişti.

5 ÜYE SEÇİMSİZ YÖNETİMDE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Ajans'ta, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı seçime girmeyecek. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirilecek bir kişi de seçime girmeyecek. Ajans yönetiminde seyahat acentelerini temsilen ise TÜRSAB'ın Aralık ayındaki genel kurulunda TTGA temsilcisi olarak İbrahim Halil Kalay seçildi.

SEÇİMDE 9 KİŞİ BELİRLENECEK

29 Aralık Pazar günkü seçimde ise 15 kişilik yönetim kurulundan 9'u daha belirlenerek, önümüzdeki 3 yıllık ilk seçilen yönetim kurulu göreve başlamış olacak. Türkiye'nin birçok bölgesinden isim, TTGA yönetim kurulu için adaylığını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirdi. Seçimlerde bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölgeleri temsilen Marmara ve Akdeniz'den ikişer, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ise birer üye seçilecek.

ADAY OLAN İSİMLER

Ajans yönetimi için adaylık başvurusu yapan isimler de belli olmaya başladı. Akdeniz Bölgesi için TÜROFED yönetim kurulundan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili aday oldu. Ayrıca Belek'ten Gloria Oteller Zinciri Yöneticisi Elif Özdemir. İç Anadolu Bölgesi için İndigo Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun ve TÜROFED yönetiminden Anadolu-Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman. Karadeniz bölgesi için TÜROFED yönetiminden Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş. Ege Bölgesi için TÜROFED yönetiminden Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ve TÜROFED üyesi Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler. Marmara Bölgesi için Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) Titanic Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün, Yaşmak Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yallagöz, NG Güral Hotel İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ile Barın Otel'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Hacıbektaşoğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden TÜROFED yönetiminden Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Başkanı Mete Akcan. Doğu Anadolu Bölgesi'nden Palandöken Sway Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanı Can Dikmen.

7 BÖLGEDE SEÇİM MERKEZLERİ

Duyuruya göre 29 Aralık'ta yapılacak seçimlerin bölgelere göre adresleri şöyle: Marmara Bölgesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı. Akdeniz Bölgesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu. İç Anadolu Bölgesi, Ankara Cer Moder, Altındağ-Ankara. Ege Bölgesi, İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi. Karadeniz Bölgesi, Trabzon Hammaizade İhsanbey Kültür Merkezi. Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır İnaloğlu Caddesi Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi.



ANTALYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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