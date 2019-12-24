Manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, haksız çıkar sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat'ta haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt oluşturdukları ve birçok insanın yasadışı yollarla gayrimenkullerine el koydukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırma, teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A.'yı cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlarda gözaltına aldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında dün sabah Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Kaçakçılık ve organize suçlar savcısı tarafından sorgusu yapılan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gece yarısına kadar hakime ifade veren şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ile M.A. 'haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' suçlarından tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



ANTALYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.