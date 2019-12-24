Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Uyuşturucuyla Mücadele Kısım ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisi üzerine inceleme başlattı. Jandarma ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Emre B.'nin kullandığı 07 MPV 25 plakalı otomobili, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüphelinin üst aramasında ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 360 TL çıktı. Gözaltına alınan Emre B., işlemleri için Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



ANTALYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:34

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