Ova Semt Polikliniği hizmete açıldı

Antalya’nın Kaş Devlet Hastanesine bağlı Ova Semt Polikliniği törenle hizmete açıldı. Kaş’ın Ova Mahallesi’nde düzenlenen açılış programına Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya ilinde C sınıfı hastane olup da tek izin alabilen yerin Kaş Ova Polikliniği olduğuna dikkati çekerek, "Polikliniğin adı tabelada kalmayacak. Hizmet olarak bunu hissedeceksiniz." dedi.



"30 bin nüfusa hizmet edecek"

Sağlık Bakanlığı olarak, Kaş Devlet Hastanesinde yılda 160 bin hastaya baktıklarını kaydeden Dr. Hülür, "Hastanede 52 nitelikli yatak var. Merkez, Gömbe, Kınık ve Kalkan'da olmak üzere, 4 tane 112 istasyonu var. Kaş'ın tümünde toplamda 18 aile hekimiyle hizmet ediyoruz. Tüm vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu poliklinik de inşallah bu havzada bulunan 30 bin nüfusa hizmet edecek." ifadelerini kullandı.



"7/24 poliklinik hizmeti önemli"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ova Semt Polikliniği hizmete açılması için yoğun uğraş verdiklerini ifade ederek, bölgede ciddi bir potansiyelin varlığına işaret etti.

Başkan Mutlu Ulutaş, "Kalkan, Yeşilköy, Gelemiş, Ova, Kınık, Çavdır, Palamut, Çayköy, Üzümlü, İslamlar ve civardaki bir çok mahallemiz burada özellikle akşam saatlerinde, mesai bitiminde ve hafta sonu, iğne dahi yaptırabilecek bir istasyon bulamıyordu. Bunun için Kaş'a veya Fethiye'ye gidiyordu. Vatandaşlarımızın serzenişi oluyordu. Bu bölgeye 7/24 poliklinik hizmetinin verilmesi çok önemli. Bunun yanında uzman doktorlar da çalışmaya başlayacak. Ova Semt Polikliniğinin öncelikle Ova'ya ve civardaki tüm mahallelerimize, Kaş ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.



Kalkan'da kaymakamlık irtibat ofisi

Kaymakam Bülent Karacan da böyle güzel bir hizmetin vatandaşın ayağına kadar getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Hizmetin direkt sizin ayağınıza geldiğini görüyorsunuz. Evde bakım, 112 acil, helikopter hizmetlerini görüyoruz. Bunun yanında biz de bir adım attık. Kalkan'da kaymakamlık irtibat ofisi açıyoruz. Kınık, Yeşilköy, Ova, Kalkan, bu civardaki vatandaşlarımız bir ihtiyacı, talebi olduğu zaman bu ofise gelip hizmeti bekleyecekler. Biz de haftada bir gün vatandaşlarımızla buluşacağız. Gayret, hoşgörü ve istişare içinde hep beraber güzellikleri yaşayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından Ova Semt Polikliniğinin açılış kurdelası okunan dua eşliğinde kesildi. Kaş Devlet Hastanesine bağlı hizmet sunacak semt polikliniğinde ilk etapta acil sağlık hizmetleri verilecek. Laboratuar ve Diş Polikliniği ile haftanın belirli günlerinde hastanede bulunan hekimlerin sayısına göre poliklinik hizmeti sunulacak.

Poliklinik ile Kalkan, Yeşilköy, Gelemiş, Ova, Kınık, Çavdır, Palamut, Çayköy, Üzümlü, İslamlar ve civardaki mahallelerde yaşayan vatandaşlara da hizmet sağlanacak.

ANTALYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:34

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