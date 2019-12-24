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AESOB'da esnaf ve sanatkarların talepleri değerlendirildi AESOB Başkanı Adlıhan Dere: " Turist ...

İHA

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirilen hükümetten beklentiler konulu toplantıda esnaf ve sanatkarların sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

AESOB'da esnaf ve sanatkarların talepleri değerlendirildi AESOB Başkanı Adlıhan Dere: " Turist çarşıya inmeli, kayıt dışı mutlaka düşürülmeli"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde gerçekleştirilen hükümetten beklentiler konulu toplantıda esnaf ve sanatkarların sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Ak Parti MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse, Ak Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, Ak Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, AESOB Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri, Antalya Merkez ve Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarının katılımlarıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde gerçekleştirilen toplantıda esnaf ve sanatkarların sorunları ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

“Turist çarşıya inmeli”
Açılış konuşmalarını gerçekleştirilen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Bugün burada Antalya Merkez ve Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarımızın talepleri, sorunları ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Bildiğiniz gibi, Ak Parti iktidarında bugüne kadar esnaf ve sanatkarlarımızın bir çok sorunu çözüme kavuştu. Ancak esnaf ve sanatkarımızın daha bir çok sıkıntısı var. Esnaf ve sanatkar olarak bizler, yönetmelik ve kanunlarla birlikte yalnızca kuralların uygulanmasını, herkesin kurallara göre faaliyet göstermesini istiyoruz." dedi.
SSK ve BağKur primlerinin yüksek düzeyde olmasının, esnafımızın ödeme güçlüğü yaşamasına ve buna bağlı olarak yeni istihdamın oluşturulamamasına ol açtığını söyleyen Dere, öte yandan, perakende ticaretin düzenlenmesi için, AVM yasasının yürürlüğe girmesinin acil konuların başında geldiğini kaydetti. Dileyenin dilediği yere istediği biçimde iş yeri açabildiğini, hiç bir planlama yapılmaksızın açılan iş yerlerinin, bir süre sonra kapanmak durumunda kaldığını kaydeden dere bunun da hem ekonomiye, hem de esnafa ciddi boyutlarda zarar verdiğini söyledi.
Dere şöyle devam etti: "Ticaret Bakanlığımızın bu konuyla ilgili bir çalışması olduğunu biliyoruz. Bu çalışmanın tamamlanarak yaşama geçirilmesini çok önemsiyoruz. Hükümetimizin yapacağı yasal düzenlemelerle, esnafımızın üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve stopajların kaldırılması, en önemli taleplerimizin içinde yer almaktadır. Yine, çek kanununun yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Kanunda yer alan hapis cezasının mutlaka kaldırılması gerekmektedir. Hapisle cezalandırılan esnafımız borcunu hiçbir şekilde ödeyemez hale gelmektedir. Bir diğer yandan, konaklama vergisi küçük pansiyon ve otelleri çok fazla etkileyecek bir uygulamadır. Küçük pansiyon ve otellerin bu vergiden muaf tutulması son derece önemlidir. En önemli konulardan bir diğeri de her şey dahil sistemi. Antalya esnafımızı yakından ilgilendiren önemli sorunlardan bir tanesidir. Sistem mutlaka yeniden düzenlenerek, sınırlamalar getirilmeli, tatil için ilimizi tercih eden turistlerin, kent merkezine inme imkanları arttırılmalı, sürdürülebilir bir sistem inşa edilmelidir. Yani bu sistemde otelde konaklayan bir turist, ayakta kaldığı müddetçe yiyip, içiyor sadece uyuduğu vakit yiyip, içmiyor. Dışarı çıkıp da yöresel lezzetlerimizi tatmıyor. Otelden dışarı çıkartıldığında ise, yalnızca belirli shopping centerlara götürülüyor ve tekrar otele geri getiriliyor. Turistin çarşıya inmesi, Antalyamızın yöresel lezzetlerini tatması, hediyelik eşya dükkanlarını ziyaret etmesi, lokantalarımızda yemek yemesi, bakkaldan, büfeden alışveriş yapması, yabancı misafirlerimize kültürümüzün ve geleneklerimizin aktarılması açısından da son derece önemlidir. Kısacası, bir turist Antalyamıza geldiği zaman çarşıya, pazara, caddelere inmeli, Türk kültürünü öğrenmeli, halk ve esnaf ile kaynaşmalı, şehrin güzelliklerini görmeli. Bu şehrin havasını solumalı, şehirle ilgili fikir sahibi olmalı. Böylece, hem Antalyamızı, hem de ülkemizi dünyaya daha doğru bir şekilde tanıtabiliriz" dedi.

“Kayıt dışı mutlaka önlenmeli”
Kayıt dışı ve kaçak işletmelerin önlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Dere, “Kayıt dışı işletmeler için etkili ve caydırıcı yasal düzenleme mutlaka yapılmalıdır. Bizler Birlik olarak elimizdeki imkanlarla, bu işletmeleri denetleme konusunda çaba gösteriyoruz. Kaydı olmayan esnaf ve sanatkarların oluşturduğu haksızlığı ortadan kaldırmak için, yaptığımız denetimlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz. Ancak etkili bir mekanizma, yasal düzenlemenin yapılması ile mümkün olacaktır. Yine ulaşım sektöründe yaşadığımız sorunlardan biri de, kaçak rent a car’ların turist taşımacılığı yapmalarıdır. Bu durumun önlenebilmesi için mutlaka tedbir alınmalıdır. Bakkal ve bayilerimizin içki satış saatlerine yönelik olarak mutlaka bir düzenleme yapılmalıdır. Özellikle turizm bölgelerinde, alkollü içecek satış saatinin 22.00’den 24.00’e alınması son derece önemlidir. Uygulanan cezai yaptırımlar esnafımızın mevcut sermayesinin bile üzerindedir. Bir bira satan esnafımıza 52 bin lira ceza kesiliyor. Bu cezaları esnafımızın ödemesi mümkün değil. Ayrıca bazı meslek guruplarına tanınan yıpranma payı hakkı esnafımız için de uygulanmalıdır. Esnaflarımız günde 1218 saat arasında hizmet üreten mesleklerin içinde yer almaktadır. Bu nedenle emeklilik için uygulanan 9000 gün prim zorunluluğu 7200 güne mutlaka indirilmelidir. Önemli sorunlardan bir tanesi de sicil affı meselesidir. Sicil affı ile esnafın krediye daha kolay ulaşımı mutlaka sağlanmalıdır" diye belirtti.

“Esnafımız bizim için çok önemli”
Ak Parti MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse ise, “Bizler bugüne kadar her zaman esnafımızın yanında yer aldık ve esnafımızın yararına olacak işlere imza atmaya özen gösterdik. Tabi ki tüm problemler bir anda çözülemiyor, ancak acil konular üzerinde gerekli adımları hızlı bir şekilde atacağız. Birlik Başkanımızla birlikte ilgili Bakanlarımızla görüşme gerçekleştirerek bu konuları ileteceğiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız da esnafımıza büyük önem veriyor ve her fırsatta bunu dile getiriyor. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımızın yükünü hafifletmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Sorunlar tek tek anlatıldı
Toplantının sorucevap bölümünde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarına söz verilerek esnaf ve sanatkarların hükümetten beklentileri, sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi. Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar esnafın sorun ve taleplerinin aktarıldığı sorucevap bölümünde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanları turizm bölgelerinde özellikle otellerde faaliyet gösteren rent a car firmalarının taşımacı esnafı gibi hareket ederek haksız rekabet oluşturduklarını, C plaka sahibi olmayanların servisçilik yaparak esnafı mağdur ettiklerini, BağKur ve SSK primlerinin düşürülmesi gerektiği, esnafların düzensiz bir şekilde işyeri açmalarının önlenmesi, esnafın ödemiş olduğu stopajın kaldırılması, kayıt dışı işletmelerin önlenmesi, turizm bölgelerindeki büfe, bakkal ve marketlerde alkol satış saatlerinin yeniden düzenlenerek 22:00 ile 06:00 saatleri arasındaki satış yasağının 2 saat uzatılarak 24:00’a yükseltilmesi ve uygulanan cezaların esnaf ve sanatkarların ödeyemeyeceği derecede çok yüksek olması ve ağır bir külfet oluşturması sebebiyle yeniden düzenlenmesi, esnafın vergi yükünün azaltılması, zincir marketler ve AVM’lere yönelik düzenlemelerin yapılması ve denetimlerin arttırılması, esnaf ve sanatkarlara yönelik uygulanan ehaciz işlemlerinin kaldırılması ve yeniden yapılandırma imkanının getirilmesi, hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi, hem araç sahibinde hem şoföre uygulanan çift trafik cezalarının teke düşürülmesi, ceza puanlarının düşürülmesi, ÖTV indirimlerinin daha kapsayıcı bir şekilde yeniden düzenlenmesi, zincir mağaza ve AVM’lerde milli piyango biletinin satılmasının engellenmesi, D2 belgelerine düzenleme getirilmesi, araç alım satımında sunulan garanti sürelerinin sınırlandırılması, marka avukatlarının esnaf üzerinde uyguladığı haksız baskının önlenmesi, konaklama vergisine küçük esnafı mağdur etmeyecek bir düzenleme getirilmesi ve günlük kiralık evlere yönelik başta güvenlik amacıyla bir düzenleme getirilmesi, kaçak pazar faaliyetlerinin engellenmesi, esnaf ve sanatkarlara sağlanan teşviklerin arttırılması, fırıncı esnafının maliyetlerinin azaltılması, taban fiyat uygulaması ile haksız rekabet koşullarının giderilmesine yönelik taleplerini aktardılar.

ANTALYA

24 Aralık 2019 Salı

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