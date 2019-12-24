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Büyükelçi Mastropietro: "Antalya’yı diziler ile tanıtın"

İHA

Arjantin Büyükelçisi Jorge Mastropietro, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. ATSO Başkanı Davut Çetin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, Arjantin ile Antalya ticaret hacmini arttırmak için görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Mastropietro: "Antalya’yı diziler ile tanıtın"

Arjantin Büyükelçisi Jorge Mastropietro, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. ATSO Başkanı Davut Çetin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, Arjantin ile Antalya ticaret hacmini arttırmak için görüş alışverişinde bulunuldu.
Bir dizi ziyaret için Antalya’da bulunan Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge Mastropietro, ATSO’ya konuk oldu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Atılgan ve Cihangir Deniz’in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Davut Çetin, Arjantin Büyükelçisine Antalya ekonomisi ve ATSO hakkında bilgiler verdi. Oda olarak üyelerini yurtdışı pazarlara açmak üzere yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Davut Çetin, “URGE projeleri, kümelenme çalışmalarımız, ATSO Dış Ticaret Kulübü gibi projelerimizle üyelerimizi Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya kadar dünyanın birçok noktasına ihracat yapmalarına vesile olduk. ATSO olarak kentin dış ticaret hacmini arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada Arjantin ile de güçlü bağlar kurmak isteriz" şeklinde konuştu.
Antalya’nın özellikle turizm ve tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, “Kent ekonomisinin büyük kısmını bu iki sektör oluşturuyor olmasına rağmen çevreci sanayimiz de karma değer odaklı anlayışla gelişmeye devam ediyor. Antalya’nın bu yılı 16 milyonun üzerinde turistle kapatacak olmasına rağmen Arjantin’den gelen ziyaretçi sayısının çok düşük olduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin, “Önümüzdeki yıllarda ülkenizden gelen kişi sayısını artırmak isteriz. Arjantin ile kentimiz arasında büyük bir mesafe olduğunu biliyoruz ancak Antalya’yı vatandaşlarınıza iyi anlatabilirsek buraya gelmeye değer olduğunu anlayacaklardır. Otellerimiz dünyanın en iyileri arasındalar. Bunların yanında mavi bayraklı sahillerimiz, sahip olduğumuz eşsiz doğamız ve binlerce yıllık geçmişe sahip antik kentlerimiz ile bir turistin aradığı her şeye sahibiz. Arjantin’in de bir tarım ülkesi olduğunu biliyoruz. Antalya da ülkemizin yaş meyvesebze üretim merkezi konumunda. Sera teknolojileri, tarım kimyasalları, tohum ve bunlara benzer tarımın her alanında öne çıkan firmalarımız var. Bu firmalarımızın da ben Arjantin’de önemli bağlantılar geliştirebileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Arjantin’de yeni hükümetin beklentisi ticaretin artması
Antalya’da olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek sözlerine başlayan Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge Mastropietro ise Antalya ile Arjantin arasındaki ticaret hacmini artırmak için her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Arjantin’de yeni hükümetin yaklaşık 2 hafta önce göreve geldiğini söyleyen Büyükelçi Mastropietro, “Yeni hükümetimiz ticaretin geliştirilmesine büyük önem veriyor. Bu açıdan Antalya da güçlü ilişkiler kurabileceğimiz çok önemli bir kent” dedi.

Doğru tanıtım ile Antalya Arjantinli turistlerin gözdesi olur
Antalya’nın özellikle Arjantin halkının çok seveceği bir turizm destinasyonu olduğunu söyleyen Mastropietro, “Vatandaşlarımız Avrupa ülkelerini gezmeyi çok seviyorlar. Kültürel turların yanı sıra deniz, kum ve güneş için seyahat eden çok sayıda Arjantinli bulunuyor. Bu vatandaşlarımız için Antalya hem doğal güzellikleri ve tarihi geçmişiyle hem de denizi, kumu ve güneşiyle vazgeçilmez bir destinasyon olabilir. Ancak buraya direkt uçuşların olmaması ülkemizden gelecek turist sayısını düşürüyor olabilir. Bunun için de belki turizm acentelerinin İstanbul ve Antalya’nın bir arada görülebileceği turlar düzenleyebilirler. Böylelikle 23 gün İstanbul’u gezen vatandaşlarımız oradan Antalya’ya gelerek bu eşsiz güzelliği görüp tanıyabilirler” dedi.

Arjantin daveti
Antalya’nın tanıtımı için de tavsiyelerde bulunan Arjantin Büyükelçisi Mastropietro, “Ülkemizde son yıllarda Türk dizilerine çok büyük bir ilgi bulunmakta. Bu açıdan Antalya’nın da ülkemizde daha iyi tanıtılması için burada çekilecek bir dizinin bizim ülkemize pazarlanması çok yararlı olacaktır. Antalya’nın bu şekilde bir proje ile çok daha fazla turisti çekebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Antalyalıları ve kentte bulunan yatırımcıları da Arjantin’e davet eden Mastropietro, “Kentinizde yaşayanların mutlaka Arjantin’i görmesini tavsiye ediyorum. Hem turist olarak hem de yatırımcılarını mutlaka ülkemizde görmek istiyoruz. Ülkemizde bulunan turizm birliği ile sizleri bir araya getirerek karşılıklı işbirliğimizi arttırmayı umuyoruz. Ülkemiz ile Antalya arasındaki ekonomik faaliyetlerin gelişeceğine inanıyorum” dedi.
Görüşmenin sonunda Başkan Davut Çetin, Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge Mastropietro’ya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan sulu boya Antalya tablosu hediye etti.

ANTALYA

24 Aralık 2019 Salı

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