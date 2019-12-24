Uyuşturucu taciri aracıyla suçüstü yakalandı 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.B. aracıyla suçüstü yakalandı.

Antalya il Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum alınan E.B. isimli şahsın kullandığı 07 MPV 25 plakalı araç, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yapılan fiziki takip sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 kilo 110 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 3 bin 360 TL ele geçirildi. Gözaltına alınarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan E.B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ANTALYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:34

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