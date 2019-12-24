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Hırsız cüzdanı alamayınca montu da götürdü Bir iş yerine giren hırsız, askıdaki monttan cüzdanı ...

İHA

Antalya'da çalışanların bodrum katta olduğunu fark eden bir hırsız girdiği iş yerinde montun cebindeki cüzdanı çıkaramayınca montla birlikte götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’da çalışanların bodrum katta olduğunu fark eden bir hırsız girdiği iş yerinde montun cebindeki cüzdanı çıkaramayınca montla birlikte götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Matbaacılık yapan Volkan Beyazpınar ve diğer çalışanlar yarım kaşan işlerini tamamlamak için alt kata indi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi müşteri gibi iş yerinin sürgülü kapısını açıp içeri girdi. Bir süre etrafına ve önündeki motosiklete ve bisiklete bakan şüpheli, daha sonra arka bölüme yürüdü. Burada etrafta inceleme yapan şüpheli gözüne askıdaki montu kestirdi. Şüpheli, montun cebindeki cüzdanı çıkaramayınca montu da alıp iş yerinden hızla uzaklaştı. Personel ise akşam saatlerinde eve gideceği esnada montunun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasının incelenmesiyle hırsızlık olayı ortaya çıktı.

"Montu da aldı gitti"
İş yeri sahibi Volkan Beyazpınar, içeri giren 3035 yaşlarındaki bir kişinin cüzdanla birlikte montu da çaldığını söyledi. Hırsızlık olayını güvenlik kamerasından tespit ettiklerini dile getiren Beyazpınar, “Görüntüleri izlediğimde, hırsız kapıyı rahatlıkla açıp içeri giriyor. Biz de o esnada alt kattayız. Kimse olmayınca etrafa bakıyor ne alabilirim diye. Arka bölüme geldiğinde askıda ceketleri görüyor. Cüzdanı çıkaramayınca ceketi de alıp iş yerinden ayrılıyor” diye konuştu.

"İkinci kez hırsız girdi"
Beyazpınar, 1 ay önce de 12 yaşlarında bir çocuğun iş yerindeki ceketinin cebinden 3 bin lirasını çaldığını hatırlattı. Bir ay içinde iş yerine iki kez hırsız girdiğini söyleyerek hırsızların yakalanmasını isteyen Beyazpınar, "Benim başıma gelen başkasının başına gelmesin” dedi.
Polis, eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

ANTALYA

24 Aralık 2019 Salı

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