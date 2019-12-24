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(ÖZEL) Üç adım atlamada Türkiye'nin gururu

DHA

Babasının, 'atletizm bilinmiyor' gerekçesiyle bu sporu yapmasına izin vermediği Necati Er (22), annesinin sattığı inek sütünden verdiği harçlıkla atletizme devam etti.

Babasının, 'atletizm bilinmiyor' gerekçesiyle bu sporu yapmasına izin vermediği Necati Er (22), annesinin sattığı inek sütünden verdiği harçlıkla atletizme devam etti.
Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları kazanan Necati Er, "Bizi antrenmanda görüp ne yaptığımızı soranlar oluyor. Üç adım atlama sporu dediğimizde 'o ne ya', 'atla da görelim' diyenler, var. Atletizm veya başka branşlarda çok sayıda dünya şampiyonu sporcumuz var. Birçoğu da benim gibi bilinmiyor ve tanınmıyor. Bu bizi zaman zaman üzüyor" dedi.
Samsun'da oturan milli sporcu Necati Er, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 6'ncı sınıfta atletizme başladı. Koşu, uzun atlama branşlarında yarışmalara katılan Necati Er, 15 yaşında 100 metre engelli koşuda Türkiye üçüncüsü oldu. 18 yaşında uzun atlama milli takımına seçilen Necati Er, Türkiye şampiyonluğu kazandı. 4 yıl önce üç adım atlamada başarılı olacağını öngören antrenörleri milli sporcuyu bu branşa yönlendirdi.
17.37 METRE ATLADI
Üç adım atlama milli takımıyla Türkiye şampiyonluğu, geçen temmuz ayında da İsveç'te Avrupa şampiyonluğu kazanan Necati Er, 17.37 metre atlayışla Türkiye rekoru kırdı. Avrupa ve dünyada yılın en iyi atlayışı olan derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Necati Er, şubat ayında Japonya'da yapılacak dünya salon şampiyonasında mücadele edecek. Antalya'da gerçekleştirilen milli takım kampında olimpiyat ve dünya şampiyonasına hazırlanan Necati Er, "Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Olimpiyatta hedefim ise finalde mücadele etmek ve madalya elde etmek" diye konuştu.
HEDEFİ FUTBOLCU OLMAKTI
Çocukluğunda futbolcu olmayı hedeflediğini anlatan Necati Er, küçük yaşta maddi yetersizlikten okulun kantininde çalışıp öğle yemeği harçlığını kazandığını, yaz aylarında da babasının sanayideki dükkanında çalışarak yardım ettiğini söyledi. Babasının atletizmin tanınmamasından dolayı antrenmanlara gitmesine izin vermediğini anlatan Necati Er, annesinin yetiştirdiği ineklerin sütünü satarak kendisine spora devam etmesi için harçlık verdiğini belirtti. Necati Er, spor yaşamında başarılarıyla kazandığı parayla da ailesine ev aldığını söyledi.
Atletizm ve üç adım atlama sporunun fazla tanınmamasından, sporcularının başarılarıyla anılmamasından yakınan Necati Er, yaptığı sporun Türkiye'de futbol kadar popüler olmamasından dolayı kazandıkları şampiyonlukların bilinmemesine üzüldüğünü anlattı.
Necati Er, "Bizi antrenmanda görüp ne yaptığımızı soranlar oluyor. Üç adım atlama sporu dediğimizde 'o ne ya', 'atla da görelim' diyenler, var. Atletizm veya başka branşlarda çok sayıda dünya şampiyonu sporcumuz var. Birçoğu da benim gibi bilinmiyor ve tanınmıyor. Bu bizi zaman zaman üzüyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmanlarından detaylar
Necati Er'in açıklamaları

ANTALYA

24 Aralık 2019 Salı

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