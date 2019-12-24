Konyaaltı Belediyesi’nden doğa yürüyüşü

Konyaaltı Belediyesi’nin gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünde, doğaseverler Adrasan Kız Kalesi ve Eski Fener parkurunda keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle gerçekleştirilen yürüyüş, bu ay Kız Kalesi ve Eski Fener parkurunda gerçekleştirildi. TODOSK’un profesyonel rehberleri Hicran Ergül ve Mustafa Alaçeşme, eşliğindeki yürüyüşe yaklaşık 100 doğa tutkunu katıldı. Adrasan’dan yürüyüşe başlayan doğaseverler, 10 kilometrelik Kız Kalesi ve Eski Fener, parkurunda yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, şehir stresinden uzak, doğa içinden keyifli bir gün geçirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya’nın doğa güzelliklerini tanımak ve tanıtmak için her ay doğa yürüyüşleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Semih Esen, “Farklı parkurlarda gerçekleştirdiğimizi yürüyüşler yoğun ilgi görüyor. 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlere yaklaşık 500 kişi katıldı. Antalya’nın çok güzel yürüyüş parkurları var. Bu yürüyüşlerde doğaseverler, keyifli bir zaman geçiriyor. Doğa yürüyüşlerimiz düzenli bir şekilde devam edecek” dedi.

ANTALYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:34

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