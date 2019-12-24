Antalya’da dev köpek balığı oltaya geldi Köpek balığı misinayı kopartıp balıkçıların elinden kurtulmayı başardı

Antalya'da balıkçıların oltasına takılan köpek balığı, misinayı kopartıp kurtulmayı başardı. Köpek balığının mücadelesi anbean balıkçının kamerasına yansıdı.

Antalya’da Poyraz Çağan isimli küçük tekneyle denize açılan balıkçıların oltasına dev köpek balığı takıldı. Balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. Oltaya takılan ancak kaçmayı başaran köpek balığının 50 kilonun üzerinde olduğu belirtildi.

O anları tekneden ve su altı çekimiyle anbean kaydeden Savaş Dursun, o anda gördüklerini de anlattı. Dursun, "Çok korkunç bir şey, muazzam. Dişleri o kadar keskin ki değdiği yeri lime lime yapar" ifadelerini kullandı.

Köpek balığı bir süre sonra oltanın misinasını kopararak denizin derinliklerinde kayboldu. Balığı tutmaya çalışan balıkçılar çok güzel bir tecrübe yaşadıklarını belirterek, ilk oltaya vurduğunda oltanın taşa takıldığını zannettiklerini söyledi. Balığı sonradan fark ettiklerini söyleyen balıkçılar, 5 metre kadar yukarı çıktıktan sonra 20 metre kadar aşağı daldığını ve sonrasında misinayı kopartıp gittiğini söyledi. Balıkçıların köpek balığıyla mücadelesini bölgedeki diğer balıkçılar da izleyip kayıt altına aldı.

ANTALYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:34

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