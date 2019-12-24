Babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen Özge ilk karnesini alacak

ANTALYA'da, 6,5 aylıkken yanlış müdahale sonucu sol bacağını kaybettiği öne sürülen Özge Yıldırım (6), evde eğitime başladı. Haftada beş gün eve gelen anaokulu öğretmeni Tuğba Kılıç'ın ders verdiği Özge, bu yıl ilk karnesini alacak.
ANTALYA
24 Aralık 2019 Salı
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