Yaptığı düzenekle yürüttü, koşturdu, şimdi de okutuyor Alüminyum doğrama ustası babasının evinin tavanına 150 TL maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge, evde eğitim kapsamında okullu oldu Özge, hayalinin öğretmenlik söyledi Baba Ali İhsan Yıldırım: "Okuldaki diğer çocuklardan eksik kalmasını istemiyorum”

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babası Ali İhsan Yıldırım’ın evinin tavanına 150 TL maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge, evde eğitim kapsamında okula başladı. Evine gelen öğretmenin yanı sıra babasından da destek alan Özge, hayalinin öğretmenlik olduğunu söyledi.

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (40) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (36) 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya’da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.



Koşması için protez yaptı

Babasına koşmak istediğini söyleyen minik Özge’nin bu isteği için bu sefer baba Ali İhsan Yıldırım kolları sıvadı. Bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir eden Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi.



Evde eğitim alıyor

İstanbul’da bir hayırsever tarafından alınan yeni protezine yeni yeni alışan Özge’nin eğitim eksikliği olmasın diye baba Ali İhsan Yıldırım bu sefer Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunarak evde eğitim kapsamında kızının eğitim alması talebinde bulundu. Talebin olumlu karşılanmasının ardından baba Yıldırım, kızının Kepez ilçesindeki Şahinevler İlkokulu ana sınıfına kaydını gerçekleştirdi. Ana sınıfı öğretmeni Tuğba Kılıç'tan evinde günde 4 saatlik eğitim alan Özge, hamur, puzzle, şekil ve boyama ile sayısal eğitim görüyor. Özge’ye bu eğitiminde baba Ali İhsan Yıldırım da destek veriyor.



Protez olmadığında asa ile yürüyor

Kızının günde 4 saat protezle kalabildiğini ifade eden Ali İhsan Yıldırım, protezi çıkardığında da yürüyebilmesi için asa aldığını söyledi. Kendi yaptığı düzeneğini de asayla yürümede destek olarak kullanıldığını anlatan Yıldırım, “Onunla birlikte de yürümesini öğretiyorum. Özge, asayı da protezle de olsa hayattaki mücadelesine devam ediyor” dedi.



Hayali öğretmen olmak

Özge’nin eğitim konusunda yaşıtlarından geri kalmaması için evde eğitim talebinde bulunduğunu ve yaklaşık 10 gündür eve gelen ana sınıfı öğretmeniyle derslere başladığını aktaran Yıldırım, “Tehlikeli olduğu için Özge’yi okula gönderemedik. Öğretmen başvurusu yaptık ve 3 ay sonra öğretmen gönderildi. Şu anda Özge eğitime başladı. Her gün hafta içi 5 saatlik bir eğitim alıyor. Öğretmeninle zaman geçirmeyi seviyor. Resimler yapıyorlar. Özge hayata dair bir şeyler öğrenmeye başladı. İlkokul 2’nci sınıfa kadar bu şekilde eğitim görecek diye düşünüyoruz. Okuldaki diğer çocuklardan eksik kalmasını istemiyorum. Şuanda zaten okula kayıtlı, karne de alabilecek. Daha sonra okula adapte etmeye çalışacağım. Okulda eğitim almasını istiyorum” diye konuştu.

Yıldırım, kızının hayalinin ise öğretmenlik olduğunu ifade etti.



“Bu işin peşini bırakmayacağım”

Kızının doğumunda ihmal olduğu gerekçesiyle sürdürdüğü hukuk mücadelesine ilişkin çıkan takipsizlik kararına da tepki gösteren Yıldırım, “Delil yoksa bu çocuğun ayağına ne oldu? Bunun açıklanması gerekiyor. Anayasa Mahkemesine başvurduk, oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:34

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