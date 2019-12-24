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Vali Karaloğlu: "Mesleki eğitim çok acil memleket meselesi haline geldi"

İHA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Mesleki eğitim meselesi çok acil memleket meselesi haline gelmiştir. Nitelikli çalışan arayan binlerce işletme var. İnsanımızı nitelikli hale getirmemiz lazım. Biz ne olursa olsun üniversite mezunu olalım sonrada birileri bize iş bulsun anlayışıyla yola devam edemeyiz" dedi.

Vali Karaloğlu: "Mesleki eğitim çok acil memleket meselesi haline geldi"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Mesleki eğitim meselesi çok acil memleket meselesi haline gelmiştir. Nitelikli çalışan arayan binlerce işletme var. İnsanımızı nitelikli hale getirmemiz lazım. Biz ne olursa olsun üniversite mezunu olalım sonrada birileri bize iş bulsun anlayışıyla yola devam edemeyiz" dedi.
Vali Münir Karaloğlu, Geleceğim Mesleğim temalı Antalya Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi açılışına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği, Kalkınma Ajansları tarafından 2019 yılı ‘Mesleki Eğitim’ faaliyetleri kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen zirveye, Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, ATSO Başkanı Davut Çetin, öğretmen, öğrenci ve pek çok veli katıldı. Mesleki ve Teknik Liselerin öneminin öğrenci ve velilere aktarılmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Karaloğlu, “Bir dönemin mühim bir sloganı vardı, 'mesleki eğitim meselesi, memleket meselesi' diye ama artık mesleki eğitim meselesi çok acil memleket meselesi haline gelmiştir. Nitelikli çalışan arayan binlerce işletme var. O zaman insanımızı nitelikli hale getirmemiz lazım. Biz ne olursa olsun üniversite mezunu olalım sonrada birileri bize iş bulsun anlayışıyla yola devam edemeyiz. Cumhurbaşkanımızın ilk 100 günlük programında, endüstri 4.0 kapsamında mesleki eğitimin yeniden değerlendirilmesiyle ilgili bir haber vardı. Bu yaptığımız çalışmalar cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefe gitmek için yapılan çalışmalardır. Dünya değişiyor, teknoloji gelişiyor hayatımıza daha çok dijital endüstri giriyor. Bugün yaptığımız birçok işi makineler yapacak. Makineler kendi arasında internet üzerinde konuşuyor, anlaşıyor ve iş üretiyorlar o zaman bizimde çocuklarımızı ve eğitimi bu çağa göre revize etmemiz gerekiyor. Çağ değişirken biz hala 50 yıl önce oluşturduğumuz atölyelerde çocuklarımızı eğitmeye çalışırsak çağın gerisinde kalırız. Bunun farkındayız devlet, sivil toplum ve veli olarak farkındayız. Onun için mesleki ve teknik eğitim zirvesi yaparak bir taraftan okullarımızı, okullarda öğrettiğimiz dalları, çocuklarımıza öğretmeye, velilerimize de anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Çocukların yeteneği ve arzusuna bakmalıyız"
Çocukların ilgi ve yeteneklerinin veliler tarafından tespit edilmesi gerektiğini belirten Karaloğlu, “Bizim isteğimiz değil çocuğun yeteneği, arzusu nedir, burada rehber öğretmenlerimizin rehberliği çok önemlidir. Çocuğu gözetleyip kabiliyetine bakacağız isteği ve arzuyla ona bir yol çizeceğiz. Eğer biz mesleki eğitim meselesini çözemezsek ne ülkemizin gelişmişlik seviyesini ne de hedeflediğimiz yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını arttırabiliriz. Biz tarım, turizm ve ticaretin yanına teknolojiyi de ekleyip Antalya’yı 4T teknoloji şehri yapacağız. Bunların tamamı da nitelikli insanla olur. Nitelikli insanı da ancak nitelikli eğitimle sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

"Mesleki Eğitime devlet desteği"
Çıraklık eğitiminin neredeyse bitme noktasına geldiğini vurgulayan Kararloğlu, “Ben geçen sene bir çıraklık okulu ziyaret etmiştim Akdeniz Sanayi Sitesi’nde emin olun içim cız etmişti. Çocuk sayısı çok azdı. Olanlarda çaresizlikten orada gibiydiler. Ama bu sefer devletimiz mesleki eğitim merkezleri dedi. Çocuğa bir imkân sundu. Haftada bir gün ders görüp, 6 gün işletmende olacaksın dedi. Ben 4 senenin sonunda lise diplomanı vereceğim dedi. Staja devam ettiği sürece SGK primlerini devlet ödeyecek, 300 küsur lirada devlet destek verecek bu çok önemli bir şeydir. Dokuzuncu sınıfta kendi işini kurma imkanı veren bu yeni sistemiz çocuklarımıza çok iyi anlatmamız lazım” şeklinde konuştu.

"Nitelikli eleman eksiği var"
Yapılan işin tüm yönlerinin öğrenilerek yapılması gerektiğini savunan Karaloğlu, “Bir iş yap ama en iyisini yap, o işle ilgili ne yapman gerekiyorsa her şeyi öğren ve topluma onu ver. Bir insan her işi yapamaz. Bu ülkede işsizlik yok bir nitelikli eleman eksikliği var birde iş beğenmemezlik var. Biz bir taraftan da İşKur üzerinden de şu anda iş piyasasında olupta mesleğini değiştirmek isteyen veyahut elinde mesleği olmayan insanlara da çok ciddi mesleki eğitim veriyoruz. İş başı eğitimi veriyoruz. Niye, ülkenin meslek eğitimi problemini çözelim diye insanlarımızı nitelikli hale getirelim diye” ifadelerinde bulundu.

"Doğru yoldayız"
Mesleki eğitimde ve özel mesleki eğitimde devletin çok ciddi destekler verdiğini ifade eden Vali Karaloğlu, “Bundan sonra her branşla ilgili özel meslek liseleri oluşacak. Çünkü devletimiz branşa göre 7900 bin liradan 11 bin liraya kadar destek veriyor. Sen özel okula meslek lisesine çocuğunu gönderiyorsan ben sana 11 bin lira destek veriyorum diyor. Mesleki eğitim noktasında doğru bir yoldayız. Okul, veli, öğrenci, sektör kamu yönetimi, sivil toplum işbirliğimiz devam ederse biz kısa sürede ülkenin mesleki eğitim sorununu çözeriz diye inanıyorum” şeklinde konuştu.
Antalya merkezde bulunan Mesleki ve Teknik Lisesinin ATSO’nun yönetiminde olduğunu belirten Karaloğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nin içinde bulunan teknik ve mesleki lisenin ise Organize Sanayi Bölgesi’ne devredildiğini belirtti. Sanayi bölgesinde hangi branşlara, hangi teknik nitelikte insana ihtiyaç varsa organize sanayi bölgesi kendi insan gücünü o liseden yetiştireceğini ifade etti. Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyet Teknik ve Mesleki Liseleri’nin açmış olduğu stantları gezerek, öğrenciler ile sohbet etti.

ANTALYA

24 Aralık 2019 Salı

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