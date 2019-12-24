Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi

İHA

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, yaklaşık 5 yıl içinde merkeze kayıt yaptıran 34 bin 398 kişiyi 34 bin 540 ayrı işe yönlendirdi. Yönlendirmeler sonucunda 4 bin 194 kişi, Kariyer Merkezinin insan kaynakları hizmeti verdiği firmalarda işe yerleştirildi.

Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, yaklaşık 5 yıl içinde merkeze kayıt yaptıran 34 bin 398 kişiyi 34 bin 540 ayrı işe yönlendirdi. Yönlendirmeler sonucunda 4 bin 194 kişi, Kariyer Merkezinin insan kaynakları hizmeti verdiği firmalarda işe yerleştirildi.
Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, 11 Temmuz 2014’te Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet noktası olarak, işverenler ve iş arayanlar arasında köprü olmak, işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla ana hizmet binası içinde kuruldu. İş arayanlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veren merkez, İŞKUR portalı takip ve güncelleme, mesleki eğitim kursları, işbaşı ve girişimcilik eğitimi gibi programlara başvuru ve işsizlik ödeneği başvuruları hizmetleri veriyor. İş arayanların TC Kimlik numarası ve 1 adet vesikalık fotoğrafla kayıt olabileceği Kariyer Merkezi, işletmelere ise insan kaynakları danışmanlığı, ön elemeden geçirilmiş aday CV paylaşımı hizmetleri sunuyor.
Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, kurulduğu günden bugüne 773 firmaya insan kaynakları hizmeti verdi. Merkeze kayıt yaptıran kayıt yaptıran 34 bin 398 kişi firmaların personel talepleri çerçevesinde 34 bin 540 ayrı iş pozisyonuna yönlendirildi. Bunun sonucunda Muratpaşa Kariyer Merkezi, 4 bin 194 kişinin istihdam edilmesine aracılık etti.

ANTALYA

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da yağmur ve fırtına seraları vurdu Alanya’da 100 dönüm arazideki seralarda zarar 5.5 milyon TL
YEREL HABERLER Alanya’da yağmur ve fırtına seraları vurdu Alanya’da ...
Deniz Ticaret Odası çocukları denizle buluşturuyor
YEREL HABERLER Deniz Ticaret Odası çocukları denizle buluşturuyor
Futsal 2'nci Lig 2'nci devre maçları Kemer'de başladı
YEREL HABERLER Futsal 2'nci Lig 2'nci devre maçları Kemer'de başladı
Vali Karaloğlu: "Mesleki eğitim çok acil memleket meselesi haline geldi"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Mesleki eğitim çok acil memleket ...
10 bin TL verdikleri dedektörlerle ekmeklerini sahilden çıkartıyorlar Tatilcilerin düşürüp dalgaların sahile sürüklediği ziynet eşyaları için karış karış arama yapıyorlar Dedektörler dev dalgaların getirdiği cevherler için iş başında Fırtına sonrası sahilde dedektörle altın arıyorlar
YEREL HABERLER 10 bin TL verdikleri dedektörlerle ekmeklerini ...
Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza
YEREL HABERLER Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza
2020’de 105 kongre düzenlenecek Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege" " Kongreler konusunda alınacak çok yol var” "Kongre Turizmi, kentin ekonomisinin canlanmasına katkı sağlıyor"
YEREL HABERLER 2020’de 105 kongre düzenlenecek Antalya Kongre Bürosu ...
Yaptığı düzenekle yürüttü, koşturdu, şimdi de okutuyor Alüminyum doğrama ustası babasının evinin tavanına 150 TL maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge, evde eğitim kapsamında okullu oldu Özge, hayalinin öğretmenlik söyledi Baba Ali İhsan Yıldırım: "Okuldaki diğer çocuklardan eksik kalmasını istemiyorum”
YEREL HABERLER Yaptığı düzenekle yürüttü, koşturdu, şimdi de ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İnsanlık dramına vicdan sahibi hiç kimsenin sessiz kalması düşünülemez” 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesinin paylaşılmasıyla sona erdi
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İnsanlık dramına ...
Babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen Özge ilk karnesini alacak
YEREL HABERLER Babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen Özge ...
Mantar konusunda doğru bilinen yanlışlar ölüme yol açabilir Doç. Dr. Demir: "Üzerinde salyangoz olan mantarlar zehirli değildir bilgisi de ölüme yol açabilir" "Mantar pişirilirken içine madeni para, gümüş bir kaşık veya çatal bırakılırsa ve bunlar kararırsa, mantar zehirlidir deniliyor. Bu doğru değildir" "Bazı hayvanların yediği mantarlar zehirsizdir, insanlar da yiyebilir bilgisi yaşamı riske sokabilir"
YEREL HABERLER Mantar konusunda doğru bilinen yanlışlar ölüme yol açabilir Doç. ...
Antalya’da dev köpek balığı oltaya geldi Köpek balığı misinayı kopartıp balıkçıların elinden kurtulmayı başardı
YEREL HABERLER Antalya’da dev köpek balığı oltaya geldi Köpek balığı ...
Konyaaltı Belediyesi’nden doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden doğa yürüyüşü
Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü ...
Faslı turistler, midelerinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Faslı turistler, midelerinde 3 kilo uyuşturucuyla ...
ALKÜ’lü akademisyenlere bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER ALKÜ’lü akademisyenlere bilgilendirme toplantısı
Bakan Ersoy'dan, Patara Antik Kenti'ne ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Ersoy'dan, Patara Antik Kenti'ne ziyaret
Masa Dağı’nda 5 mahalleye 5 kat izni Mevcut imar planında 2 olan kat adeti 5’e çıkartıldı
YEREL HABERLER Masa Dağı’nda 5 mahalleye 5 kat izni Mevcut imar ...
Midelerinde ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucuyla havalimanında yakalandılar Polisin şüphelendiği kaçakçıların tomografisi gerçeği ortaya çıkardı Fas'tan Türkiye'ye yutarak getirdikleri uyuşturucuyu hastanede çıkarttılar 3 kilo 400 gram uyuşturucu çıkarıldı, çıkarma işlemi devam ediyor
YEREL HABERLER Midelerinde ve bağırsaklarında 400 kapsül ...
Antik kentte kaçak kazı yapan 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antik kentte kaçak kazı yapan 6 şüpheli tutuklandı
Engelsiz Hizmet Komisyonu toplandı Toplu ulaşımda sinyalizasyon sistemi
YEREL HABERLER Engelsiz Hizmet Komisyonu toplandı Toplu ulaşımda ...
Büyükşehir Belediyesi 2019’da kırsal mahalle yollarına 94 milyon TL harcadı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 2019’da kırsal mahalle ...
Alanya’da okul ve camilere bank ve piknik masası
YEREL HABERLER Alanya’da okul ve camilere bank ve piknik masası
Kemer Göynük’te kanalizasyon çalışması
YEREL HABERLER Kemer Göynük’te kanalizasyon çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X