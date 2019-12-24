Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, yaklaşık 5 yıl içinde merkeze kayıt yaptıran 34 bin 398 kişiyi 34 bin 540 ayrı işe yönlendirdi. Yönlendirmeler sonucunda 4 bin 194 kişi, Kariyer Merkezinin insan kaynakları hizmeti verdiği firmalarda işe yerleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, 11 Temmuz 2014’te Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet noktası olarak, işverenler ve iş arayanlar arasında köprü olmak, işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla ana hizmet binası içinde kuruldu. İş arayanlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veren merkez, İŞKUR portalı takip ve güncelleme, mesleki eğitim kursları, işbaşı ve girişimcilik eğitimi gibi programlara başvuru ve işsizlik ödeneği başvuruları hizmetleri veriyor. İş arayanların TC Kimlik numarası ve 1 adet vesikalık fotoğrafla kayıt olabileceği Kariyer Merkezi, işletmelere ise insan kaynakları danışmanlığı, ön elemeden geçirilmiş aday CV paylaşımı hizmetleri sunuyor.

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, kurulduğu günden bugüne 773 firmaya insan kaynakları hizmeti verdi. Merkeze kayıt yaptıran kayıt yaptıran 34 bin 398 kişi firmaların personel talepleri çerçevesinde 34 bin 540 ayrı iş pozisyonuna yönlendirildi. Bunun sonucunda Muratpaşa Kariyer Merkezi, 4 bin 194 kişinin istihdam edilmesine aracılık etti.

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