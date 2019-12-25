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Kemer Denizcilik Fakültesi’nde Türkiye limanları konuşuldu

İHA

Akdeniz Üniversitesi Kemer Denizcilik Fakültesi tarafından "Türkiye Limanlarının Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Kemer Denizcilik Fakültesi’nde Türkiye limanları konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi Kemer Denizcilik Fakültesi tarafından "Türkiye Limanlarının Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu bir söyleşi düzenlendi.
Kemer Denizcilik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye Kemer Denizcilik Fakültesi Prof. Dr. İsmet Balık, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Emekli Antalya Liman Müdürü Gündüz Yalman’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide; Yalman, Türkiye’deki limanların tarihsel geçmişi, bugünkü durumu ve geleceği hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Yalman, yapmış olduğu konuşmada özellikle Antalya limanının durumu hakkında oldukça ilgi çekici bilgiler aktardı. Yalman; “Antalya limanının su derinliğinin az olması dolayısıyla büyük gemiler yerine daha küçük gemilerin bu limanı tercih etmesine ve konteynerlerin limana boş gelmesi ödenen navlun fiyatlarının alternatif liman konumundaki Mersin ve İzmir limanlarına göre daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu da Antalya’nın hinterlandında bulunan yüklerin Antalya Limanı yerine Mersin, İskenderun ya da İzmir Limanını terci etmesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, Antalya Limanının Körfez içerisinde bulunması da gemilerin tercihini de olumsuz etkileyen bir diğer faktördür” dedi.
Söyleşinin kapanışında bir konuşma yapan Kemer Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Balık da, ülkemiz için oldukça önemli olan turizm içerisinde kruvaziyer turizminden hak ettiği geliri elde edemediğini, özellikle ülkemizin Akdeniz ve Ege sahillerine gelen kruvaziyer gemilerinin sayısının artırılması gerektiğini söyledi.
Antalya kruvaziyer limanına gelen gemi sayısı yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Prof. Dr. Balık, “Kruvaziyer gemileriyle gelen turistin şehir ve bölge esnafına yapacağı harcama miktarı otel müşterisine göre oldukça yüksektir. Özellikle, Antalya ve çevresi gibi tarihi ve turistik gezilecek pek çok yeri olan bir bölgenin çok daha fazla kruvaziyer gemisinin gezi programında yer alması gerekir. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesi, Antalya Kruvaziyer limanına gelen gemi sayının dolayısıyla oteller dışında şehir ekonomisine turizmin katkısının artırılması gerekir” dedi.
Söyleşi bitiminde konuşmacıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmet Balık tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

ANTALYA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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