Parklar güneşle aydınlanıyor Parka kurulan güneş aydınlatma sistemi yaklaşık 14 bin 750 liraya mal oldu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla güneş enerjisiyle aydınlanan park çalışmalarının ilk örneği Zeytinköy’de yapıldı. Çevre ve peyzaj düzenleme çalışmalarını ardından 16 direkli aydınlatma sistemi kuruldu.

Başkan Uysal’ın yeni dönem projeleri arasında yer alan parklar, spor tesisleri gibi kamusal alanların elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasına yönelik çalışmada ilk adım Yeşildere Mahallesi, bilinen adıyla Zeytinköy’de atıldı. 20 yılı aşkın süredir tapu ve imar sorunları yaşayan Yeşildere’de sorunların artık tarih olduğunu belirten Başkan Uysal, “Yeşildere Mahallesi’nde bölge insanını dışlamadan, ait oldukları mahallenin dışına atmadan bir değişimi ve gelişimi hayata geçiriyoruz” diye konuştu. Mahalledeki park, sosyal donatı, spor tesisleri, kültür merkezi gibi kamusal mekanların kentsel değişim sürecinin önemli aşamaları olduğunu kaydeden Başkan Uysal, “Bu gelişim ve değişim sürecine Muratpaşa’da bir ilki bu mahallemizde gerçekleştirmek istedik” dedi.

Yeşildere Mahallesi’nin Gazi Bulvarı’yla kesiştiği noktada yer alan 2 bin 730 metrekarelik yeni park alanında kurulan 16 direkli bir güneş aydınlatma sistemi yaklaşık 14 bin 750 liraya mal oldu.

ANTALYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

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