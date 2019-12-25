Otomobil palmiye ağacına çarptı Nevi bebek öldü, ailesi yaralandı

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 yaşındaki Nevi Kırılmaz yaşamını yitirirken, babası, annesi ve ağabeyi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Muzkent Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Orhan Kırılmaz yönetimindeki 48 E 3336 plakalı otomobil, Gazipaşa'dan Anamur yönüne giderken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Nevi Kırılmaz yaşamını yitirdi, babası Orhan Kırılmaz, annesi Ayla Kırılmaz ve ağabeyi 4 yaşındaki Devincan Kırılmaz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan Orhan Kırılmaz, ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayla ve Devincan Kırılmaz ise ayakta tedavi edildi. Nevi Kırılmaz'ın cenazesi morga konuldu.



ANTALYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

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