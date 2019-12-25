Erol Bulut: "Konyaspor’dan 3 puan alıp ilk yarıyı 29 puanla kapatmak istiyoruz" Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Genel anlamda ilk yarıdan memnunum"

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erol Bulut, "Hafta sonu ciddi ve tehlikeli bir rakiple oynayacağız. O yüzden işimizi ciddiye alıp hafta sonuna iyi hazırlanıp 3 puan çıkararak 29 puanla ilk yarıyı kapatmak istiyoruz" dedi.

Hafta sonu ilk yarının son maçında Konyaspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı. Antrenman sahasında toplanan futbolcular, orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam’ın 32. doğum gününü pasta keserek kutladı. Üzerinde Alanyaspor’un logosu olan pastanın mumlarını üfleyen Gülselam, Teknik Direktör Erol Bulut’un elinden pasta yedi. Takım arkadaşlarının yeni yaşını kutlayan futbolcular ardından antrenmana geçti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda 2 grup halinde maç yapıldı.

Salih Uçan ve Djalma Campos takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Yacine Bammou idmana katılmadı.



“İnşallah ilk yarıyı 29 puanda tamamlarız”

İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, puanlarını 26’ya yükselttiklerini hatırlatarak, "Aslında bizler için sevindirici bir durum. Lige çıktığından beri ilk yarıyı hep 18 puanda tamamlayan bir Alanyaspor vardı. Şimdi 26 puanımız var ve inşallah evimizde Konyaspor’a karşı iyi bir oyunla ilk yarıyı 29 puanda tamamlarız" dedi.



“Her zaman üstün oynayan Alanyaspor vardı”

Takımın performansına da değinen Bulut, sezon başından beri baskılı, hücumcu ve üstün oynayan bir Alanyaspor’un olduğunu belirtti. Bulut, “Ama bazı sıkıntılarımız hücum anlamında oldu. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu, beraberlikle ve mağlubiyetle bitirdiğimiz maçlar oldu. Ama her zaman üstün oynayan bir Alanyaspor vardı. Zaman zaman bazı maçlarda atamadığımız goller oldu. Onu bir maçta çıkardık, 5 oldu, 4 oldu ama keşke 2 olsaydı ve hemen hemen her maçta puan ve puanlar almış olsaydık. Şu an belki puan olarak daha üst sıralarda olurduk ve daha çok puan toplayabilmiş olurduk ama bu futbol, atamıyorsan; yediğinizde maç ve puan kaybediyorsunuz. Genel anlamda ilk yarıdan memnunum. İnşallah bu Konya maçını kazanarak 29 puana ulaşarak istediğimizi almış olacağız” diye konuştu.



“Sevindirici tarafı Welinton'un 2 gol atmış olması”

Son maçta forvet oyuncuları Cisse ve Yacine Bammou'nun oynamamasına rağmen farklı galibiyetin geldiğinin hatırlatılması üzerine Bulut, “Cisse'nin belinden bir sakatlığı vardı. 2 haftadır sadece tek idmanla onu yanımıza aldık sonra oyuna girdi golünü de attı. Yacine de Antalyaspor maçında sakatlandı yanımıza alamadık ama elimizdeki diğer oyuncuları değerlendirmeye çalıştık. Fernandes forvet hattında oynadı bir asisti oldu zaman zaman iyi pozisyonlara da girdi. Diğer futbolcularımızla da yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Djalma olsun, Efecan'ın asisti olsun diğerleri golü attı. Sevindirici tarafı Welinton'un 2 gol atmış olması. Önemli olan gol atmamız birkaç futbolcunun üzerinde yoğunlaşmamış olması. 23 futbolcuya bağlı olmamamız. O yüzden 678 oyuncumuzun gol atabilme durumuna girmesi lazım. Orta sahalar olsun, duran toplarda stoperlerimiz olsun. Maalesef sadece 23 futbolcunun üzerinde durduğunuz zaman onların da performansı biraz düşük olduğunda ve şanslarını iyi değerlendiremedikleri zaman maç kazanamıyorsunuz. O arada başka bir futbolcu öne çıkıp duran topla maç kazanmanız gerebilir. O yüzden dağılım 67 futbolcu üzerinde olduğu zaman daha iyi olabiliyor” şeklinde konuştu.



“Ciddi ve tehlikeli bir rakiple oynayacağız”

Konyaspor maçı hazırlıkları hakkında da konuşan Bulut, “Konyaspor lige iyi başlayamadı. Bu haftalardır devam ediyor ama bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Ne kadar gidişatı iyi olmasa da hafta sonu ciddi ve tehlikeli bir rakiple oynayacağız. O yüzden de işimizi ciddiye alıp hafta sonuna iyi hazırlanıp 3 puan çıkararak 29 puanla ilk yarıyı kapatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.