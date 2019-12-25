Üniversitede edebiyat kapışması

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat ve DilKültür Topluluğu tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilen Edebiyat Kapışması (Poetry Slam) öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Safiye Genç danışmanlığında ve Edebiyat ve DilKültür topluluğunun düzenlediği ve bu yıl 5.’si gerçekleştirilen etkinlikte, kalabalık öğrenci topluluğu bir araya geldi. ABD'de ve Avrupa'da yaygın olarak yapılan, ancak Türkiye’de çok bilinmeyen ses ve sahne performansına dayalı yeni bir edebi metin sunma şekli olan Edebiyat Kapışması’nda, önceden katılacağını bildiren kendine özgü metinleriyle 12 kapışmacı sahne aldı.

Konu kısıtlamasının olmadığı ve yarışmacıların 37 dakika aralığında kendisine ait edebi metinlerini sunduğu yarışmada seyirciler arasından seçilen jüriler sunumların hemen ardından yarışmacılara puan verdiler. Yuhalama ve kötülemenin tabu kabul edildiği, profesyonelliğin gerekmediği yarışmada geceyi Gökhan Eşki birincilik, Şeyda AkbulutAyşe Yaman ve Beril Karanfil ikincilik, Yeliz Solmaz üçüncülükle tamamladı. Gecenin finalinde sahneye çıkan 12 yarışmacı birbirlerini sarılarak tebrik etti. Bir sonraki kapışmanın bahar döneminde gerçekleştirileceği belirtildi.

ANTALYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:14

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