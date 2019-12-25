Antalya'da eş zamanlı operasyon: 135 gözaltı

Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında hapis cezası bulunan ve ifade almaya yönelik aranan 135 şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Antalya ve ilçelerinde, mahkemelerce aranan toplam 210 şahsa yönelik 72 ekip ve 165 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 48 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 87 şahıs olmak üzere toplam 135 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

ANTALYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.