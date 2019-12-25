Minik öğrenciler Jandarma Komutanıyla oyun oynadı

Gazipaşa Anaokulu’nda eğitim gören 5 öğrenci ve Bilginler Sınıfı Öğretmeni Nebile Yılmaz, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, “Oynuyorum, Oyunumu Paylaşıyorum” E Twinning Projesi oyunlarını tanıttı. Karakol Komutanı, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Memduh Köşker’e kendi yaptıkları oyunları tanıtan minik öğrenciler, komutan Köşker ile birlikte oyun oynadılar.

Minik öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Memduh Köşker, “Çocuklarımızın mutlululuğunu paylaşmaktan çok mutlu olduk. Çocukların gelişimine olumlu katkı yapacak bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çalışmayı başlatan anaokulu öğretmenimizi de tebrik ediyorum” dedi. Köşker, öğrencilere hediyeler takdim etti.

Projenin mimarı Bilginler Sınıfı Öğretmeni Nebile Yılmaz ise proje hakkında bilgi verdi. Projenin “Erasmu” kapsamında hazırlanan uluslararası bir proje olduğunu belirten Yılmaz, “Bu projede hedefimiz, çocuklara oyununun ve oyuncağın önemini kavratmak, geri dönüşümün önemini kavrayan nesiller yetiştirmek, üretimin hazzını çocuklara hissettirmek, araştıran, sorgulayan bireyler ortaya çıkarmak, çocuklarda üretkenliği geliştirmek, sosya, aktif ve iletişim yönünden güçlü bireyler yetişmesini sağlamak, işbirliği ve yardımsever çocuklar yetiştirmek, çocukların piskomotor gelişimine katkıda bulunmak” dedi.

Bu kapsamda kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, Gazipaşa Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulunduklarını, kurum ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

ANTALYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

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