Antalya'da yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu

O değil!

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yol kenarlarında biriken dolu taneleri, kar görüntüsü oluşturdu.

Konyaaltı'nda dün gece yağmur ve dolu etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmurdan sonra ise dolu yağdı. Cadde ve sokak kenarlarında biriken dolu taneleri, kar görüntüsü oluşturdu. Dolu yığınlarını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti. Bazı kişiler ise yanlarında getirdikleri poşetlere dolu tanelerini doldurarak, yanlarında götürdü.



ANTALYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.