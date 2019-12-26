Özel çocukların renkli yılbaşı kutlaması

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel çocukları, yapay kar yağışı altında 2020’ye “Merhaba” dedi.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe’sinde, özel çocuklar aileleriyle birlikte erken yeni yıl kutlaması yaptı. Adeta bir kıyafet balosunu andıran kutlamada özel çocukların bir kısmı kırmızı beyazlı Noel Baba kıyafetleri giyerken, diğer çocuklar kutlamalara birbirinden sevimli hayvan kostümleri giyerek, prenses ve kovboy olarak katıldı.

Kutlamalarda engelli bireyler ve ailelerinin yanı sıra Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, Adalya Vakfı Başkanvekili Bilal Köleoğlu ve vakfı yönetim kurumlu üyeleriyle birlikte İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç ve belediye meclis üyeleri yer aldı.

Başkanvekili Sarı, konuşmasında “Muratpaşa Belediyesi olarak en iyi yaptığımız hizmetlerden birisi sevgi, dostluk, barış ve kardeşliğe yaptığımız hizmet. Muratpaşa Belediyesi olarak en iyi yaptığımız yatırım insana yaptığımız yatırım. 2020 yılının da barış, kardeşlik ve dostluk yılı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. Köleoğlu ise Adalya Vakfı ve Engelsiz Kafe olarak Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Bu anlamda biz bir aileyiz. Bu ailenin bir ferdi olmaktan ben şahsım adına gurur duyuyorum. Sizlerle, çocuklarımızla birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Onların, her geçen gün, ne kadar güzel şeyler yaptığını görmek, değişimlerini izlemek ve yeni yıla girerken de onlarla birlikte olmak bizim için çok değerli ve kıymetli.”

Konuşmaların ardından Engelsiz Kafe’nin özel çocukları ve aileleri yeni yıl pastasını hep birlikte kesip gönüllerince eğlendi. Engelsiz Kafe’de yeni yıl kutlaması bahçede yapay kar yağışı altında hep birlikte söylenen şarkılarla sona erdi.

ANTALYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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