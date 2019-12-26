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Şehit Ali Yılmaz Caddesi açıldı

İHA

Kepez Belediyesi'nin yapımını tamamlayarak, ŞehiT Ali Yılmaz'ın adını verdiği cadde ve şehidin anıt kitabesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şehit Ali Yılmaz Caddesi açıldı

Kepez Belediyesi’nin yapımını tamamlayarak, ŞehiT Ali Yılmaz’ın adını verdiği cadde ve şehidin anıt kitabesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Kepez Belediyesi’nin yapımını tamamlayarak, Şehidimiz Ali Yılmaz’ın adını verdiği cadde ve şehidin anıt kitabesi düzenlenen törenle açıldı. Şehit Ali Yılmaz Caddesi ve şehidin anıt kitabesinin açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şehidin annesi Aynur Akgün ve babası Mithat Akgün, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren ve“Şehidimizin çok saygı değer ailesi” diyerek sözlerine başlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Aziz şehidimizin hatıralarını Kepez’in dört bir yanında yaşatmak, onların hatıralarıyla gelecek kuşaklar arasında güçlü bir bağ kurabilmek ve gönülden gönüle yol bulabilmek bizim için her zaman önceliklerin en birincisi oldu” dedi.

Şehitlerimizin adı Kepez’in her köşesinde
Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitleri’ adlı şiirinin “Bu, taşındır diyerek Kabe’yi diksem başına; Yine bir şey yaptım diyemem hatırana.” adlı dizelerini seslendiren Başkan Tütüncü, “ “Üzerinde taşıdığımız toprakları bize vatan kılan ve ebediyete kadar burayı Müslüman Türk’ün yurdu kılan bayraklar inmesin, ezan dinmesin, vatan bölünmesin diyerek, en değerli varlığından, canından vazgeçen şehitlerimize onların aziz hatıralarına ne yapsak azdır. Bu bilinçle hareket ederek, Kepez’in caddelerinde, sokaklarında, parklarında, kültür merkezlerinde bütün şehitlerimizin isimlerini yaşatmak bizim için çok büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Yapılan hizmetler bölgeyi hareketlendirdi
Şehit Ali Yılmaz Caddesi’nin bulunduğu Yenidoğan Mahallesi’nin değişimi ve dönüşümü hakkında da bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu mahalle 2009 yılından sonra çok hızlı bir değişim ve gelişime uğradı. Bir tarafta Yenidoğan, bir tarafta Ahatlı Mahallesi. Diğer tarafta ise Kültür Mahallesi. Bu mahallelerimizin imar problemleri çözüldü, tapuları dağıtıldı. Hemşehrilerimizin eliyle burada örnek bir kentsel dönüşüm sağlandı. Bütün bu kentsel dönüşüm sürecinde açılmayan yol, yapılmayan parklar, tesisler kalmadı. Bütün bunlar bu bölgeyi hareketli hale getirdi. Antalya Diş Hastanesi, Hasta Yakınları Konukevi, Neşet Ertaş Sivil Toplum Merkezi gibi bir çok örnek projelerimiz bu bölgede boy gösterdi" diye belirtti.

Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz
Kepez’e çok geniş caddeler açıldığına da değinen Başkan Tütüncü, “İşte bu caddelerden biri de, şimdi şehidimizin anıt kitabesini diktiğimiz, onun ismi ile onurlandırdığımız Ali Yılmaz Caddemiz. Milletimiz, dinimiz, istikbalimiz, gençlerimiz, yavrularımız, geleceğimiz için savaşan kahraman askerimizden biri olan Şehidimiz Ali Yılmaz, 21 Aralık 2016’da ElBap da rahmeti rahmana yürüdü. Mekanı cennet olsun. Vefatının 3. yıl dönümünde o ölümsüz kahramanlarımızdan olan Ali Yılmaz kardeşimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şimdi bu caddelere şehitlerimizin isimlerini veriyoruz" ifadelerinde bulundu.

Şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkıyoruz
Şehidin adına yaptırılan anıt kitabeye de değinen Tütüncü, “ Şehitlerimizin hatıraları kalıcı olsun diye, mermer bir anıt yaparak onun üzerine bir kitabe yerleştirerek, şanlı Türk Bayrağımız ile birlikte şehitlerimizin orada hatıralarını yaşatacağız. Buradan geçenler şehidimize bir Fatiha okusunlar, şehidimizle farklı bir gönül bağı kursunlar, istiyoruz. Ali kardeşimizin maneviyatına, ruhuna bu cadde çok güzel yakıştı. Açılışını yapacağımız kitabede burayı çok anlamlı kılacak. Önümüzdeki süreçte yıldönümlerinde diğer şehitlerimize de aynı şekilde bir Kur’an Tilaveti ile birlikte bir farkındalık oluşturacak bir çalışmayı armağan edeceğiz” dedi.

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkın
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra açılış alanında bulunan çocuklara seslenerek, “Sevgili yavrularımızdan bir isteğimiz var. Kepez Belediyemiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız burada çok çalıştı. Size güzel güzel okullar yaptı. Şimdi de bu okullarda belediyemizin ve devletimizin imkanlarıyla eğitim görüyorsunuz. Sizden iki şey istiyoruz. Derslerinize çok çalışmalısınız. Milletimizin bütün evlatları çalışkan olmalılar. İyi bir meslek sahibi olarak, ülkemizin sorumluluğunu üstlenerek, güçlü bir biçimde toplumun içinde yerinizi almalısınız. İkincisi ise; Milletimizin öz değerleri var. Bayrağımız ve İstiklal Marşımız, minarelerden yükselen Ezanı Muhammed’i, kahramanlık destanlarımız, atalarımız ve onların insanlık tarihi boyunca ortaya koydukları kahramanlıklar. Onları çok iyi biliceğiz ve beynimize yerleştireceğiz, yeri geldiğinde de her türlü fedakarlığı da yapabilecek bir mangal gibi yüreğe sahip olacağız. Şehidimiz Ali Yılmaz, size bize hepimize bu değerleri yücelten örnek bir şahsiyettir. Sevgili çocuklar şunu unutmayın. Milletimiz sizden iki şey bekliyor; çalışkan olmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmanız. Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Düşman karşısında yekvücut olacağız
“Düşmanlar asla durmayacak” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bu güzel ülkenin bütünlüğüne, bayrağına, ezanına, bizi biz yapan bütün değerlerine saldırmaya devam edecekler, tarih boyunca olduğu gibi. Ama biz bunların karşısında birbirimize daha sıkı sarılacağız, düşmanın karşısında yekvücut olacağız ve hep birlikte milli ve manevi değerlerimizi ihya ederek, geleceğe yürüyeceğiz. Tıpkı, kahraman atalarımızın yaptığı gibi. Bizim yolumun onların yolu, onların yolundan gitmek suretiyle bu güzel ülkeyi hep birlikte omuz omuza yarınlara taşıyacağız” dedi.

Şehit Ali Yılmaz Caddesi açıldı
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Şehit Ali Yılmaz caddesi hepimizin gönlüne, kalbine farklı bir şekilde, milli ve manevi duruşumuzu, ilkelerimizi işlesin yerleştirsin” diyerek, sözlerini tamamladı. Başkan Tütüncü’nün konuşmasını ardından şehit Ali Yılmaz Caddesi’nin ve şehidin anıt kitabesinin açılışı gerçekleştirildi.
Yenidoğan Mahallesi’ndeki Şehit Ali Yılmaz Caddesi 882 metre uzunluğunda ve 18,5 metre genişliğinde yapıldı. Caddeye yayaların trafik güvenliği içinde çift taraflı , her bir tarafı 2,5 metrelik kaldırımda inşa edildi.

ANTALYA

26 Aralık 2019 Perşembe

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