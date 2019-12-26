Elektrik panosuna giren sansar, telef oldu

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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ANTALYA'da, elektrik panosuna giren sansar, akıma kapılıp telef oldu.

Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaldırım üzerine konulan elektrik panosundan gelen kokuyu fark edenler, elektrik dağıtım şirketine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen firma görevlileri, açtıkları panonun içinde bir hayvan ölüsü buldu. Yapılan incelemede akıma kapılarak telef olduğu anlaşılan hayvanın, sansar olduğu tespit edildi. Sansar ölüsü panodan alınarak, başka bir noktada toprağa gömüldü.

Sansarın yağmurdan korunmak ve ısınmak amacıyla panoya girdiği değerlendiriliyor.



ANTALYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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