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'Koruyucu Aile' projesi Antalya'da 182 çocuğu aileyle buluşturdu - Vali Karaloğlu'dan Antalya'ya ...

İHA

Vali Münir Karaloğlu, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni'ne katıldı. Karaloğlu 182 çocuğun aileleriyle buluşturulduğunu belirtti. Antalya'ya çağrı yapan Vali Karaloğlu, " 182 rakamı da çok güzel ama biz bu sene kendimize 42 çocuk hedefi koymuştuk. Şu anda 35 çocuğumuz ailelisiyle sıcak bir yuvaya sahip. Sıcak Bir yuvaya sahip olmayı bekleyen 7 çocuğumuz daha var. Antalya'ya çağrımızdır, 7 çocuğumuzu sahiplenebilecek anne baba bulabilirsek. Biz 2019 yılı hedefimiz olan 42 hedefine ulaşmış olacağız" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde düzenlenen Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni’ne katıldı. Karaloğlu 182 çocuğun aileleriyle buluşturulduğunu belirtti. Antalya'ya çağrı yapan Vali Karaloğlu, " 182 rakamı da çok güzel ama biz bu sene kendimize 42 çocuk hedefi koymuştuk. Şu anda 35 çocuğumuz ailelisiyle sıcak bir yuvaya sahip. Sıcak Bir yuvaya sahip olmayı bekleyen 7 çocuğumuz daha var. Antalya’ya çağrımızdır, 7 çocuğumuzu sahiplenebilecek anne baba bulabilirsek. Biz 2019 yılı hedefimiz olan 42 hedefine ulaşmış olacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın başlatmış olduğu 'Koruyucu Aile' projesi kapsamında düzenlenen programa Vali Münir Karaloğlu, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Müdür Yardımcısı Halil Atik, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Devlet Anne Şefkatini ve Baba Sevgisini Veremez
Koruyucu Aile Projesi kapsamında, sosyal devlet olmanın önemine vurgu yaparak sözlerine başlayan Vali Karaloğlu, “Sosyal devlet olmanın gereğince bizim görevimiz bakıma muhtaç çocuklara bakmak, büyütmek ve gözetmektir. Biz devlet olarak bu yavrularımıza mekânın en güzelini, elbisenin en kalitelisini, yemeğin en lezzetlisini yapabiliriz ki Allah’a hamd olsun yapıyoruz da devletimizin gücü var. Cumhurbaşkanımız bu konularda çok hassas bunları sağlıyor. Ama bir şeyleri yapamıyoruz çünkü onların parayla karşılığı yok hayatta parayla satın alamayacağınız değerler var. Bir anne şefkatini bir baba sevgisini veremiyoruz. Bir ailenin sıcak ortamını en konforlu yerlerde de olsalar, o ailenin kuşatıcı, kollayıcı ortamını sağlamamız mümkün değil. O zaman çare sizsiniz çare biziz. Biz ne diyoruz kimsesizlerin kimi olmakta devletin ve toplumun görevidir” dedi.

Koruyucu Aile Hizmetini Topluma Anlatmalıyız
Türkiye’de 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın liderliğinde Gönül Elçileri Projesi’nin başlatıldığını belirten Vali Münir Karaoğlu, “İllerde Gönül Elçisi Projesi’ni valilerin eşleri tarafından takip ediyor. Bu projenin en önemli ayağı koruyucu aile sayısını arttırmak ve koruyucu aile hizmetini topluma anlatmak. İmkânı olan vatandaşlarımızı koruyucu aile yaparak, anne şefkatini baba sevgisini ailenin sıcak atmosferini bu çocuklarımıza bahşetmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

182 Çocuk Ailelerine Kavuştu
Proje kapsamında Antalya’da 182 çocuğun koruyucu aileleriyle buluşturulduğunu belirten Vali Karaloğlu, “182 rakamı da çok güzel ama biz bu sene kendimize 42 çocuk hedefi koymuştuk. Şu anda 35 çocuğumuz ailelisiyle sıcak bir yuvaya sahip. Sıcak Bir yuvaya sahip olmayı bekleyen 7 çocuğumuz daha var. Antalya’ya çağrımızdır, 7 çocuğumuzu sahiplenebilecek anne baba bulabilirsek. Biz 2019 yılı hedefimiz olan 42 hedefine ulaşmış olacağız” şeklinde konuştu.

Her Bir Aile Seçilmiş ve Özel
Koruyucu aile olmak isteyenlerin başında çocuklarını büyütmüş ailelerinde olduğuna değinen Vali Karaloğlu, “Çocuklarını büyütmüş, erken yaşta emekli olmuş insanlar koruyucu aile oluyorlar, diyorlar ki biz yeniden ikinci baharı yaşıyoruz. Tabi biz her isteyene de çocuk vermiyoruz. Bu çok hassas bir konu bir araştırma süreci var. Siz müracaat ediyorsunuz bizim kurumumuz, sosyal incelemecilerimiz, sosyologlarımız, psikologlarımız geliyor sizinle mülakatlar yapıyor. Bir deneme süreci oluyor çocuğun size, sizin çocuğa alışma süreciniz. Daha sonra koruyucu aile sözleşmesi imzalanarak tam olarak çocuk sizlere teslim ediliyor. Yani şunu ifade ediyorum sizin her biriniz seçilmiş, özel ailelersiniz. Değerli, koruyucu ailelerimiz biz devlet olarak ilin valisi olarak, hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun Allah sizin hanenizde ki huzuru muhabbeti, bereketi arttırsın. Yetime, yoksula, kimsesize, muhtaca sahip çıkanlara Rabbimin vaadi var. Peygamberimizin müjdeleri var. Size de müjdeler olsun” dedi.

ANTALYA

26 Aralık 2019 Perşembe

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