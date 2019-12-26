Muratpaşa'dan Kırcami için 'katkıda bulunun' çağrısı

Muratpaşa Belediyesi, Kırcami Planlamasının hem 1/1000’lik planı yapım aşamasında hem de 18 uygulaması aşamasında tüm kamuoyuna, özellikle bu konuda sorumluluk hisseden kentin tüm dinamiklerine ‘katkı koymaları’ çağrısında bulundu.

Çağrıyı yineleyen belediye tarafından yapılan açıklamada, gelinen son nokta hakkında bilgil verildi. Açıklamada ilk günden itibaren yapılan ‘Katkıda bulunun’ çağrısına sessiz kalıp cevapsız bırakanların, süreci tıkayacak, kesintiye uğratacak adımları attıktan sonra ‘Katkı vermeye hazırız’ demeye başladıkları ifade edildi.

Her aşaması kamuoyu ile paylaşılan Kırcami planlama çalışmasına, tüm samimiyetiyle katkıda bulunmak isteyenlere, ilk günden itibaren yapılan ‘katkıda bulunun’ çağrısının yenileyen Muratpaşa belediyesi, bütün kurumların belirteceği her türlü görüşü değerlendirmeye hazır olduğu bilgisini paylaştı. Açıklamada şöyle denildi : " Muratpaşa Belediyesi olarak, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu plan açıklamalarındaki nüfus projeksiyonuna uygun, trafik konusunun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışılarak, işlendiği, arıkların bir kısmının peyzaj ögesi olarak korunduğu, Kamu Ortaklık Payından (KOP) elde edilmesi gereken kullanımların; imar ve uygulama planlarının kesinleştiği tarihteki mevzuata uygun olarak, KOP oranından karşılandığı, Ticaret2 (T2) adasında uygulanacak projenin Uluslararası Kentsel Tasarım Yarışma Projesi ile elde edileceğinin plan notu olarak işlendiği, Kırcami halkının, 3040 yıldır devam eden bu haksızlıktan kurtarılması gayretimizin yansıması olan planımızın sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz. Mücadelemizi, halkımızla birlikte sürdürmeye, ortaya çıkacak engeller ne olursa olsun onları aşmak için halkımızla beraber mücadele etmeye kararlıyız. Bu mücadelemizde, halkımız ve bizimle birlikte olmak isteyen herkesi, dün olduğu gibi bugün de yanımızda görmek isteriz"

ANTALYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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