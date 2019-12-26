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Dinler Bahçesi'nde Noel ayini

DHA

ANTALYA'nın Serik ilçesinde içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Dinler Bahçesi'ndeki ayini Antalya Kaleiçi Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti. Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılar ile tatil için gelen Hristiyanlar'ın katıldıği ayinde Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Noel ilahilerinin okunduğu ayin piyano resitaliyle sona erdi.

ANTALYA

26 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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