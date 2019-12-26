O değil!

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'nın Serik ilçesinde içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Dinler Bahçesi'ndeki ayini Antalya Kaleiçi Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti. Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılar ile tatil için gelen Hristiyanlar'ın katıldıği ayinde Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Noel ilahilerinin okunduğu ayin piyano resitaliyle sona erdi.

ANTALYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.