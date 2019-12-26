O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün 'Isparta sorumlusu' 13 yıl 6 ay, eşi ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin yürütülen davada, İlker Özdoğan ve eşi Ayşe Özdoğan yargılandı. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İlker Özdoğan, tutuksuz yargılanan eşi Ayşe Özdoğan ve avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan İlker Özdoğan 13 yıl 6 ay, eşi Ayşe Özdoğan ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ayşe Özdoğan’ın da tutuklanmasına karar verdi.

ANTALYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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