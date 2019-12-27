Klimalı duraklar evsizlere ev oldu

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'da geceleri kullanılmayan klimalı otobüs durakları, evsizlerin mekanı oldu.

Kent merkezinde farklı noktalarda bulunan klimalı otobüs durakları, evsizlerin sığınağı haline geldi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle, soğuktan en çok evsizler etkilendi. Evsizler, gecenin ayazından korunmak için cadde üzerlerinde bulunan klimalı otobüs duraklarına sığınıyor. Evsizler, yanlarında getirdikleri battaniyeleri üstlerine örterek geceyi klimalı duraklarda geçiriyor.



ANTALYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.