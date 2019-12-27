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Konyaaltı Belediyesi'nden Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü

İHA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile vatandaşların kanser taramalarında farkındalığını artırmak ve sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla "Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü" yaptı.

Konyaaltı Belediyesi'nden Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile vatandaşların kanser taramalarında farkındalığını artırmak ve sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü” yaptı.
Konyaaltı Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerin yanı sıra sosyal projelerle de halka dokunuyor. Geçtiğimiz aylarda Konyaaltı İlçe Tarım Müdürlüğü ile yaptığı protokol ile büyük ve küçükbaş hayvanlar için ücretsiz aşı programı başlatan Konyaaltı Belediyesi, şimdide Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile kanser taramalarında farkındalığı artırmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü” yaptı.
Konuyla ilgili bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yada park yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, insanın doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet veren belediyelerin sosyal projelerle de halka dokunması gerektiğini kaydetti. Esen, "Belediyemiz ile Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz arasında imzalanan ‘Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü’ ile değerli hemşehrilerimizin kanser taramalarında farkındalığını artırmayı ve sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda özellikle kent merkezinden uzak mahallelerimizdeki kanser tarama hedef nüfusuna dahil olan hanım kardeşlerimizin Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM)’nde taramalarının yapılabilmesi için Belediyemiz tarafından ulaşımlarını sağlıyoruz. Amacımız sağlık alanında da hemşehrilerimizin en iyi hizmeti alabilmesidir" ifadelerini kullandı.
Yapılan protokol gereğince Konyaaltı Belediyesi kanser tarama programları, aşılama programı, florlama programları gibi koruyucu taramaların geniş tabana yayılabilmesi amacıyla vatandaşları SHM’ye ulaştırıyor. Gerekli hallerde sağlık personelinin halka ulaşımını sağlıyor. Bununla birlikte halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin duyurulması için konuyla ilgili afiş, broşür ve billboard gibi materyallerle duyuru çalışması yapıyor.

ANTALYA

27 Aralık 2019 Cuma

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