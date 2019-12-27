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Yaşlanma çalışmalarında üstün başarı tez ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Akdeniz Üniversitesi ve Lund Üniversitesi (İsveç) işbirliği, Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle Yaşlılık Çalışmaları Dergisi tarafından verilen "Yaşlanma Çalışmalarında Üstün Başarı Tez Ödülleri" sahiplerini buldu.

Yaşlanma çalışmalarında üstün başarı tez ödülleri sahiplerini buldu

Akdeniz Üniversitesi ve Lund Üniversitesi (İsveç) işbirliği, Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle Yaşlılık Çalışmaları Dergisi tarafından verilen “Yaşlanma Çalışmalarında Üstün Başarı Tez Ödülleri” sahiplerini buldu.
Yaşlılık Çalışmaları Dergisi tarafından her yıl verilen ödüle, bu yıl Özgür Arun (Akdeniz Üniversitesi), Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ), Aksu Bora (Hacettepe Üniversitesi), Nadir Suğur (Anadol Üniversitesi) ve Göksenin İnalhan (İTÜ)’dan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 3 genç araştırmacı değer görüldü.
Ödüller, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.
Türkiye’nin demografik dönüşüm sürecinde yaşlanma çalışmalarına olan ilgiyi artırmak, lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren genç bilim insanları için yaşlanma ve yaşlılık alanında ufuk açıcı araştırmaları özendirmek, araştırmacılar arasında etkileşimli bir ağ oluşturarak sosyal diyaloğu geliştirmek amacıyla verilen, “Yaşlanma Çalışmalarında Üstün Başarı Tez Ödülü” ile araştırmacılara master için 5 bin TL, doktora için ise 10 bin TL destek sunuluyor.

ANTALYA

27 Aralık 2019 Cuma

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