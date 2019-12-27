Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kanaldan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B.'nin kullandığı 42 KU 878 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyeri aştıktan sonra sulama kanalına düştü. Kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan ve kanaldan burnu bile kanamadan çıkan sürücü Y.B.’nin muayenesinde alkollü olduğu belirlenirken yasal işlemlerin ardından ehliyetine el konuldu.

Kanala düşen araç uzun uğraşlar sonucu kanaldan çıkartılarak yediemin otoparkına götürüldü.

ANTALYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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